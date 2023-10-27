Итоги второго сезона образовательного проекта «Белой Руси», БГУ и БРСМ подвели в Минске

Новости Беларуси. Сделать первые шаги в общественной, государственной работе и подняться по кадровой лестнице. Итоги второго сезона совместного образовательного проекта партии «Белая Русь», БГУ и БРСМ подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение двух недель участники – всего было пять команд – посетили курс лекций и семинаров. Их посвятили основам белорусской государственности. А акцент организаторы сделали на грядущей электоральной кампании. В программе было также посещение госпредприятий и организаций. Как лучше реализовать предвыборную кампанию, привлечь избирателей, какие общественные настроения преобладают в обществе? Студенты и преподаватели искали ответы на эти вопросы. Проект «Тактика электоральной кампании» стал победителем.

Максим Станкевич, студент Белорусского государственного университета:

Для меня опыт впервые такого уровня. Личностное развитие является ключевым фактором в каждой сфере жизни. То есть, получая навыки, развивая свои качества, мы становимся более ответственными, целеустремленными и способными добиваться успехов.