Гражданин может оставить имущество государству. Что такое пожизненное содержание с иждивением?

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу: Случаи, когда у гражданина страны нет ближайших родственников, наследство оставить некому, а имущество есть, как чаще всего поступают у нас в стране граждане?

Народная мудрость гласит: не говори, что знаешь человека до тех пор, пока не делил с ним наследство. Раздел имущества – и впрямь извечная тема, некогда родные, близкие друг другу люди могут стать в процессе этих дел заклятыми врагами. О том, как оставить квартиру родственнику и не оказаться на улице, кому отойдет наследство, если завещание отсутствует, что такое договор ренты, и всегда ли он гарантирует безбедную старость, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Диана Демидова, начальник управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Такая мера у нас в Республике Беларусь принята и работает, и в городе Минске в том числе. Это оказание услуг пожизненного содержания с иждивением – рента в обиходе. Гражданин действительно может оставить свое имущество государству на той территории, где он находится. Квартира будет принадлежать городу Минску, если это в городе Минске. В городе у нас сегодня заключено 29 договоров. 22 договора – люди у себя дома проживают по месту жительства. Семь – у нас есть дом интернат, называется «Свiтанак», для ветеранов труда и войны. Он находится за городом в живописной местности.

Сергей Парчевский:

Что с этим имуществом потом происходит, когда оно уже перешло государству?

Диана Демидова:

Оно переходит в разряд арендного жилья, если человек проживает в доме-интернате. Если он в «Свiтанке», то переходит в арендное жилье и сдается. Оно не может быть передано в собственность какую-то – это собственность государства.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

То есть не продается?

Диана Демидова:

Нет.