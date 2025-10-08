Централизованную закупку химикатов для сельского хозяйства организуют в Беларуси

Так, один из вопросов касался централизованной закупки химикатов, в частности, регуляторов роста рапса. Такое поручение прежде давал глава государства. Как поделился подробностями разговора с Президентом профильный министр, конкурс состоялся, договоры на поставку препаратов заключены, в скором времени планируется провести обработку полей с соблюдением технологических сроков.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы не ждали проведения процедуры, и сельхозпредприятия отчасти самостоятельно закупали препараты, потому что для рапса, который был посеян в первой декаде августа, росторегуляторы надо было вносить в начале-середине сентября. Сейчас подходят сроки сева озимого рапса, который высевался в конце августа. Первую-вторую обработку будем делать теми препаратами, которые приобрели посредством закупки централизованно. Стоит задача в последующие годы, начиная со следующего, все пестициды, которые используются в сельском хозяйстве закупать централизованно.