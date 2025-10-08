Единый день депутата проходит в Минске

От законодательных инициатив до просьб о решении частных проблем. В Минске проходит единый день депутата. Во всех администрациях районов до 20:00 будет рассмотрена любая просьба, жалоба и инициатива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правило, жителей столицы волнуют вопросы коммунального хозяйства. В преддверии сезонных субботников уже были высказаны креативные предложения об их проведении. Озвучена и идея о создании в Минске инклюзивного нотариально-юридического центра для помощи людям с инвалидностью.

Наталья Мисюченко, жительница Минска: Это личное. Я имею сына – инвалида II группы. Нерабочий. И таких родителей, как я, немало. Мы это носим с собой в сердце всю жизнь.

На прием к депутату также пришла жительница самого большого многоквартирного дома в Беларуси. Минчанка пожаловалась на нехватку мест для стоянки личного транспорта и от лица товарищества собственников выступила с гражданской инициативой построить дополнительную парковку. Жители дома даже готовы компенсировать часть затрат.

Анна Сафроненко, председатель правления товарищества собственников «Волна Эмиратс»: У нас большой дом, более тысячи квартир, и очень много людей, которые придерживаются здорового образа жизни. И у них нет возможности хранить свои велосипеды. Эта проблема достаточно острая.

Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов:

Вот уже который прием подряд в единый день депутата обращаются именно горожане по вопросам реализации гражданских инициатив. Должен сказать, что Минск в этом вопросе является абсолютным лидером среди регионов. Отрадно, что горожане изъявляют желание участвовать в финансировании этих проектов.

Обратиться к депутатам Мингорсовета можно в любой районной администрации, вне зависимости от места проживания и регистрации. В следующий раз такая возможность станет доступна 12 ноября.