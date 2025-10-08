Новый телеканал «Спорт ТВ». Что будет в эфире – рассказал гендиректор СТВ Александр Осенко

Спорт мирового уровня для белорусского телезрителя. Футбол, гандбол, плавание, боевые виды и многое другое. Уже на этой неделе стартует вещание третьего нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТВ и «РТР-Беларусь» показывали Евро-2024, все топ-события с участием как национальной сборной, так и клубов. Все мы с трепетом следили за выступлением наших пляжников на мундиале и финалом с Бразилией. Сейчас все это еще в большем объеме будет доступно на новом телеканале «Спорт ТВ».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Наша телекомпания активно показывает спортивные мероприятия мирового значения. Наши телезрители могли увидеть чемпионат Европы по футболу 2024 года, чемпионат мира по пляжному футболу 2025 года, Лигу наций, Лигу конференций. За это непродолжительное время (полтора года) мы провели обширные переговоры с различными спортивными организациями. И удостоверились в том, что они идут нам навстречу и тоже хотят, чтобы мировой спорт мы показывали в Республике Беларусь.

Но не хотелось бы разбавлять сетку СТВ и «РТР-Беларусь», как мы это делали ранее. Поэтому в начале лета было принято решение о создании нового спортивного телеканала, где и будут демонстрироваться спортивные мероприятия мирового уровня.

И я рад сообщить нашим телезрителям, что 10 октября в 16:45 на 11-й кнопке начинает вещание наш спортивный телеканал «Спорт ТВ». А начинается эта трансляция с футбольного матча между национальными сборными Казахстана и Лихтенштейна. Это европейская квалификация к чемпионату мира по футболу 2026 года.