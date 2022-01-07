Гайдук: в России умеют ценить профессионала. А чего не хватает белорусской эстраде?

Александра Гайдук, певица, актриса:

Скажем, желанный гость. Ты не претендуешь на их территорию. Но чем отличается российский шоу-бизнес? Тем, что они умеют ценить профессионала. Им абсолютно все равно, откуда ты приехал – из Минска, из Киева или из Питера. Но если ты хорошо делаешь свое дело… потому что там безумная конкуренция, требуется большая отдача, чтобы мало того чтобы взобраться на какую-то ступеньку пьедестала, там еще и удержаться. Здесь чего не хватает? Наверное, не артистам не хватает… Белорусская земля не обделена талантливыми людьми. Не хватает профессионального продюсерского цеха, возможно, который должен быть, потому что это не задача Министерства культуры или Министерства информации. Это очень дорогая профессия, очень дорогой бизнес. Для того чтобы артист достойно смотрелся на сцене, вы просто себе представить не можете, сколько нужно вложить в это времени, сил, денег, человеческого ресурса, людей, подключенных к этому процессу. Это все очень дорого. Если это делать классно, профессионально и перфектно, это просто все дорого. Начиная от аранжировок, музыки, текстов, композиций, педагогов, умения двигаться на сцене – в совокупности. Потому что артист – это как некий готовый продукт. Поэтому пока у нас не появится этого продюсерского цеха, будет сложно артистам. Я по жизни всегда сама была себе режиссером, продюсером, артисткой, водителем, директором.