Нужно всего три ингредиента. Рецепт смузи, который поможет восстановиться после Нового года

Наступил новый год, закончилась новогодняя ночь, и многие мучаются вопросом, как себя восстановить, рассказали в программе « Минск и минчане » на СТВ. Бульон варить долго, солянка уже надоела, рассол в холодильнике закончился. Поэтому сделаем приятный, быстрый витаминный смузи.

Антон Кабанов, шеф-повар: Для этого нам понадобится несколько компонентов, которые, скорее всего, есть в холодильнике у каждого. Это банан, пару мандаринов и йогурт, который можно заменить сметаной.

Сам рецепт довольно простой. Берем мандарины, можем их разрывать, можем не разрывать. Один банан. Делаем то же самое, что и с мандаринами. Затем добавляем йогурт.

В данном смузи мы совмещаем полезность йогурта либо сметаны как кисломолочного продукта, легкоусвояемые углеводы, банан, и антиоксиданты, которые находятся в мандарине. То есть мы даем такой травяной стимул нашему желудку и кишечнику. Тем более это все делается быстро, просто и вкусно. Может подойти даже детям.

Эту массу мы пробиваем блендером – погружным либо стационарным. Если блендера нет, можно протереть все через сито, но это достаточно трудоемкий процесс.