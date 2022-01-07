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Нужно всего три ингредиента. Рецепт смузи, который поможет восстановиться после Нового года

07 января 2022 11:15
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Наступил новый год, закончилась новогодняя ночь, и многие мучаются вопросом, как себя восстановить, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Бульон варить долго, солянка уже надоела, рассол в холодильнике закончился. Поэтому сделаем приятный, быстрый витаминный смузи.  

Нужно всего три ингредиента. Рецепт смузи, который поможет восстановиться после Нового года-1

Антон Кабанов, шеф-повар:  
Для этого нам понадобится несколько компонентов, которые, скорее всего, есть в холодильнике у каждого. Это банан, пару мандаринов и йогурт, который можно заменить сметаной.  

Нужно всего три ингредиента. Рецепт смузи, который поможет восстановиться после Нового года-4

Сам рецепт довольно простой. Берем мандарины, можем их разрывать, можем не разрывать. Один банан. Делаем то же самое, что и с мандаринами. Затем добавляем йогурт.  

Нужно всего три ингредиента. Рецепт смузи, который поможет восстановиться после Нового года-7

В данном смузи мы совмещаем полезность йогурта либо сметаны как кисломолочного продукта, легкоусвояемые углеводы, банан, и антиоксиданты, которые находятся в мандарине. То есть мы даем такой травяной стимул нашему желудку и кишечнику. Тем более это все делается быстро, просто и вкусно. Может подойти даже детям.  

Эту массу мы пробиваем блендером – погружным либо стационарным. Если блендера нет, можно протереть все через сито, но это достаточно трудоемкий процесс.  

Нужно всего три ингредиента. Рецепт смузи, который поможет восстановиться после Нового года-10

Смузи готов. Остается просто перелить в стакан, по желанию декорировать и употреблять с удовольствием. Декорируем мятой либо розмарином, тимьяном – что у вас есть в холодильнике. Приятного аппетита и легкого дня.  

# Рецепты # общество # Антон Кабанов # Фотофакт

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