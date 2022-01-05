Певица Александра Гайдук откровенно высказалась о белорусском шоу-бизнесе
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Александра Гайдук, певица, актриса.
Юлия Артюх, СТВ:
Часто ли в шоу-бизнесе вы сталкивались со сплетнями? Наверняка, про вас много говорили, рассказывали. Как вы это все переживали? Как-то убеждали людей? Или вы такой человек, как танк – иду вперед и не обращаю внимания? Хотя творческая личность все-таки ранимая.
Александра Гайдук, певица, актриса:
Во-первых, я дочка десантника, во-вторых, я Овен по гороскопу. Это сложно. Поэтому меня очень сложно выбить из колеи. Как в той поговорке: собаки лают, а паровоз идет вперед. По крайней мере, в открытую в закулисье я не видела и не слышала в свой адрес каких-то косых взглядов, неприязни.
Юлия Артюх:
Подножку не подставляли?
Александра Гайдук:
В нашей артистической сфере, если говорить о белорусском рынке, шоу-бизнесе, белорусской эстраде коллеги, артисты по цеху – все достаточно доброжелательные, неимоверно упорные, трудолюбивые. Наверное, им намного сложнее, чем тем артистам, которые завоевали уже российский рынок, но тем не менее человеческие качества душевные, порядочность, умение подставить плечо, а не подножку, присутствуют у наших артистов.
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