Певица Александра Гайдук откровенно высказалась о белорусском шоу-бизнесе

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Александра Гайдук, певица, актриса. Юлия Артюх, СТВ:

Часто ли в шоу-бизнесе вы сталкивались со сплетнями? Наверняка, про вас много говорили, рассказывали. Как вы это все переживали? Как-то убеждали людей? Или вы такой человек, как танк – иду вперед и не обращаю внимания? Хотя творческая личность все-таки ранимая.

Александра Гайдук, певица, актриса:

Во-первых, я дочка десантника, во-вторых, я Овен по гороскопу. Это сложно. Поэтому меня очень сложно выбить из колеи. Как в той поговорке: собаки лают, а паровоз идет вперед. По крайней мере, в открытую в закулисье я не видела и не слышала в свой адрес каких-то косых взглядов, неприязни. Юлия Артюх:

Подножку не подставляли?