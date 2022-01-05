Её жизнь изменил ливень! Удивительная история белорусской певицы

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Александра Гайдук, певица, актриса. Юлия Артюх, СТВ:

20 лет, двое детей, за плечами уже два развода, тем не менее вы идете вперед. В определенный момент решаете переехать из Бреста в Минск. Неправильно, не в Минск, вы нацелились в Москву. Как на такой шаг вы решились?

Александра Гайдук, певица, актриса:

Знаете, что мне помогло принять это решение? Во-первых, было морально очень сложно, потому что в этом городе мне в принципе было сложно оставаться. Юлия Артюх:

С бывшими мужчинами вы отношения не поддерживали?

Александра Гайдук:

На тот момент нет, не поддерживала. Потом я понимала, что если мне все-таки идти по какой-то своей стезе в этой профессии, то понятно, что это точно не Брест, мне нужно двигаться дальше. Слава богу, что бабушка моя была рядом, что я имела возможность хотя бы детей на какое-то время оставить, чтобы поехать и что-то попробовать начать. Это очень важно. И характер, целеустремленность, которая всегда во мне была. Мне всегда было мало и всегда хотелось большего. Меня в то время абсолютно ничего не могло испугать. Наверное, в этом юношеском возрасте, когда море по колено и горы по плечу, ты чувствуешь, что абсолютно все можешь. Представьте, мне 20 лет, у меня двое детей, я решила, что все-таки стану артисткой, актрисой, поеду куда-то поступать, все это сделаю. Более того, я практически доехала до Москвы. Но по дороге так получилось, какое-то проведение судьбы, переломная встреча. Я приехала в Минск, проездом, мне надо было передать какую-то передачу, это было воскресенье. Я понимала, что у меня до поезда сутки. Шел нереальный дождь. Город, совершенно незнакомый мне, в котором я не знала никого, 1995 год. И вот я иду под этим дождем, гуляю по площади Победы, Киселева, незнакомые улицы. Начитается ливень, я прячусь под козырек какого-то красивого здания с колоннами. Потом оборачиваюсь – Дом радио. Выходит милиционер и говорит: «Здравствуйте, вы к нам?» Я говорю: «Возможно». Он говорит: «У вас, наверное, эфир». Я говорю: «Пока нет». Он говорит: «Вас, наверное, ждут». Я говорю: «Наверное». Он говорит: «Наша Людмила Георгиевна Полковникова как раз сегодня работает. Вы договаривались?» Я говорю: «Практически да». Он говорит: «Пойдемте». Он набирает какую-то Людмилу Георгиевну Полковникову, а в то время она работала на государственном радио, другого у нас не было. И на телевидении делала все специальные музыкальные проекты, главный редактор. Спускается милая женщина, говорит: «Пойдемте, чайку попьем, я как раз сегодня дежурю, расскажете мне, дадите послушать песни свои». Я на нее смотрю и думаю: какие песни?

Юлия Артюх:

Как будто сцена из кинофильма.