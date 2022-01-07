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Один из самых важных дней в церковном календаре. Православный мир празднует Рождество

07 января 2022 11:24
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Новости Беларуси. Православный мир 7 января отмечает Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это великий праздник и один из самых важных дней в церковном календаре. Он посвящен ключевому библейскому событию Нового Завета – Рождению Спасителя.  

Один из самых важных дней в церковном календаре. Православный мир празднует Рождество-1

Этот день всегда связан с ожиданием чуда, полон радости и надежд на духовное обновление. Люди поздравляют друг друга с праздником, ходят в гости, дарят подарки и, конечно, стараются быть ближе к Богу. Всю ночь в православных храмах проходила Божественная литургия. Сегодня на праздничные богослужения в церковь верующие приходят целыми семьями.  

Александр Лукашенко с сыном Николаем в Рождество посетили храм Преподобных Оптинских старцев. Подробности здесь.  

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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