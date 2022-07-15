Фотоаппарат, часы и бинокль. Какие личные вещи белорусов можно увидеть на новой экспозиции в музее ВОВ?

Новости Беларуси. «Бог войны». Экспозиция с таким символичным названием открылась 15 июля 2022 года в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ.

Выставку приурочили к двум памятным датам – 80-летию начала Сталинградской битвы и 78–летию учреждения Дня ракетных войск и артиллерии. В музее представлено около сотни экспонатов – это фотографии и личные вещи артиллеристов. Чем удивила экспозиция первых посетителей рассказал Глеб Прокофьев. «Мы знаем, какой ценой досталась эта победа» Сталинградская битва стала одной из самых масштабных военных операций Великой Отечественной войны. Она началась 80 лет назад, 17 июля 1942-го. Бои шли 200 дней и ночей. В итоге известный приказ «ни шагу назад» был выполнен – советские воины сломили непримиримого противника. Эта победа в Сталинграде переломила ход войны.

Владимир Воропаев, директор музея истории Великой Отечественной войны:

Мы знаем, какой ценой досталась эта победа, в том числе какую роль сыграла Сталинградская битва. У нас каждый год выставки посвящены юбилейным датам. «Участниками Сталинградской битвы были и уроженцы Беларуси»

И вот очередная выставка, а на ней уникальные экспонаты. Среди них – личные вещи и фото командующего артиллерией Сталинградского фронта Владимира Тарановича. Здесь представлены его фотоаппарат, часы, бинокль, патронташ и не только. Все эти экспонаты из Москвы привез внук генерал-полковника артиллерии.

Владимир Анненков, внук командующего артиллерией Сталинградского фронта Владимира Тарановича:

Дед белорус, Минск – его родной город. Было бы просто преступлением не привести какие-то его вещи в музей Великой Отечественной войны в Минске. Особенно в такую дату. В этом музее, конечно, очень интересная экспозиция – зал целый посвящен Сталинградской битве. Музей отмечает это 80-летие и сделал временную экспозицию. Я благодарен музею, на самом деле, что они предоставили возможность рассказать об одном из белорусов, который всю жизнь прослужил в артиллерии.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Участниками Сталинградской битвы были и уроженцы Беларуси. Среди них Иван Новиков. Он воевал в минометном гвардейском полку «Катюш». На экспозиции можно увидеть его кисет, который ему подарили под Сталинградом.

Еще один участник битвы и уроженец Беларуси Альберт Купча. Под его руководством части районов ПВО вели борьбу с разведывательной и бомбардировочной авиацией противника. В экспозиции документы генерал-майора.

Здесь же и черно-белые фотографии простых советских воинов- артиллеристов, громивших укрепления и позиции немецких захватчиков. Боги войны – именно таким эпитетом наградили артиллеристов. «Хотелось выделить этот род войск»

Светлана Прибыш, заведующий отделом военно-фронтовой истории музея истории Великой Отечественной войны:

Мы хотели подчеркнуть важность этого рода войск. Ведь именно с действия артиллерии начинается наступление. Именно артиллерия дает салюты в победном финале каких-то боевых операций, сражений. Хотелось выделить этот род войск, показать его представителей, тот вклад, который они внесли в Сталинградскую битву. Выставка вышла очень атмосферной. Рассказали то, что не напишут в учебниках

Первыми посетителями выставки стали студенты Минского педагогического колледжа. Будущие педагоги впечатлились увиденным.

Валерия Михеева, учащаяся Минского городского педагогического колледжа:

Мне очень понравилась выставка в связи с тем, что она вышла очень атмосферной. Также нам рассказали то, что не напишут в учебниках, например. Дали нам большие эмоции, впечатления. Увидели эксклюзивные экспонаты – опять же, мало их где встретишь.

Екатерина Шикавко, учащаяся Минского городского педагогического колледжа:

Сама выставка была достаточно интересной. Я много узнала, чего не рассказывали по курсу истории. Узнала про многих артиллеристов. Какое тяжелое тогда было время, что многие умирали также от голода. Постараемся, чтобы совместные выставки были доступны посетителям Нынешняя выставка – совместный проект с Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи. Из Санкт-Петербурга в Минск переданы уникальные сюжетные фотоснимки, раскрывающие ход Сталинградской битвы. К слову, партнерство с российскими коллегами продолжится и в дальнейшем.