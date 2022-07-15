«Не только вариться в собственной каше». Максим Рыженков о турнире Халипского и белорусском баскетболе

Новости Беларуси. С 15 по 17 июля в Минске будет разыгран главный трофей международного турнира по баскетболу памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. С 15 по 17 июля в Минске будет разыгран главный трофей международного турнира по баскетболу памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:
Этот турнир Халипского направлен на то, чтобы раскрыть таланты нашей молодежи. Играют команды У-16, У-18 из Беларуси и России. На самом деле, очень важно не только вариться в собственной каше, в собственной школе развития баскетбола, но и с нашими друзьями и партнерами из России отрабатывать какие-то механизмы командной игры. Учиться друг у друга, перенимать опыт. С учетом, конечно, тех ограничений, которые совершенно незаслуженно были наложены на нашу федерацию, очень важно нам продолжать эту деятельность. Чтобы девчонки наши понимали, что есть выход их мастерству. Есть возможность помериться силами с зарубежными сверстницами, показать себя, зарекомендовать себя. Самая главная игра будет, я думаю, У-18 между Беларусью и Россией. Мы не доехали до чемпионата Европы, а ту игру, которую мы сыграли бы там, мы сыграли сегодня здесь.
Также 15 июля Ассоциация студенческого баскетбола России, Белорусская федерация баскетбола, и Белорусская ассоциация студенческого спорта подписали соглашение о долгосрочном партнерском сотрудничестве. Цель документа – укрепление связей между Россией и Беларусью в сфере спорта. Привлечение максимально возможного числа студентов двух стран к регулярным занятиям спортом и, в частности, баскетболом.
Обошли ли белорусские баскетболисты сверстников из России? Подробности здесь.