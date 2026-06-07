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Новости по тегу #Иван Новиков

Относимся с пониманием, но считаем только до 5. За что могут депортировать иностранца из Беларуси?
07 июня 2026 17:37

Относимся с пониманием, но считаем только до 5. За что могут депортировать иностранца из Беларуси?

В МВД опровергли сведения о том, что гражданка Индии попала в трудовое рабство в Беларуси
22 января 2026 07:22

В МВД опровергли сведения о том, что гражданка Индии попала в трудовое рабство в Беларуси

Вопросы получения гражданства Беларуси обсудили в Совете Республики
09 января 2026 07:13

Вопросы получения гражданства Беларуси обсудили в Совете Республики

МВД опровергло информацию о жестоком обращении с гражданином Афганистана – медики сохранили ему жизнь
08 октября 2025 19:03

МВД опровергло информацию о жестоком обращении с гражданином Афганистана – медики сохранили ему жизнь

Нападение на сотрудника милиции в Минске: в МВД раскрыли подробности инцидента
09 марта 2023 16:55

Нападение на сотрудника милиции в Минске: в МВД раскрыли подробности инцидента

Фотоаппарат, часы и бинокль. Какие личные вещи белорусов можно увидеть на новой экспозиции в музее ВОВ?
15 июля 2022 20:24

Фотоаппарат, часы и бинокль. Какие личные вещи белорусов можно увидеть на новой экспозиции в музее ВОВ?