Новости по тегу #Иван Новиков

«В отдельных случаях иностранец может быть выдворен из нашей страны из-за однократного грубого нарушения законодательства».
Органы внутренних дел проводят всестороннюю проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства пребывания иностранки в Беларуси, устанавливают лиц, причастных к ее трудоустройству (включая нанимателей и посредников), и дадут правовую оценку их действиям.
Во время заседания изучены дополнительные меры для отдельной категории иностранцев, претендующих на получение белорусского гражданства.
8 октября Джихад Мохаммад Гуль прибыл в Витебск для подачи ходатайства о защите. Органами внутренних дел иностранцу оказана вся необходимая помощь и содействие.
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