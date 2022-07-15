«Регион развивается, и люди здесь остаются». Наталья Кочанова посетила Верхнедвинский район

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Если пять лет назад я приезжала сюда и проводила прием по личным вопросам и были вопросы по строительству жилья в городе Верхнедвинске, тогда ни один многоэтажный дом не строился, то сегодня строятся по два дома. Один, два в год обязательно. Есть желающие. Это говорит о том, что регион развивается и люди здесь остаются. Я переговорила с людьми и они мне сказали: нет, почему? Мы отсюда не уедем, нам здесь очень нравится, нам здесь комфортно. Есть рабочие места, есть вакансии, чтобы работать. Все председатели сельских Советов говорили о том, сколько сейчас приезжает сюда жителей Латвии, Литвы, России, чтобы посетить наши магазины, увидеть, как живут наши люди. Конечно, они все уезжают с очень хорошим настроением от увиденного.