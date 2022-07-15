«Регион развивается, и люди здесь остаются». Наталья Кочанова посетила Верхнедвинский район

Новости Беларуси. Вопросы исполнительской дисциплины на местах остаются под жестким контролем органов власти, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ.
Новости Беларуси. Вопросы исполнительской дисциплины на местах остаются под жестким контролем органов власти, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ.
В ходе работы в Верхнедвинском районе спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова 15 июля встретилась с депутатами районных и сельских Советов. Рассмотрели ряд острых вопросов, начиная от финансирования местных органов власти, заканчивая случаями закрытая ФАПов и школ в небольших населенных пунктах.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Если пять лет назад я приезжала сюда и проводила прием по личным вопросам и были вопросы по строительству жилья в городе Верхнедвинске, тогда ни один многоэтажный дом не строился, то сегодня строятся по два дома. Один, два в год обязательно. Есть желающие. Это говорит о том, что регион развивается и люди здесь остаются. Я переговорила с людьми и они мне сказали: нет, почему? Мы отсюда не уедем, нам здесь очень нравится, нам здесь комфортно. Есть рабочие места, есть вакансии, чтобы работать. Все председатели сельских Советов говорили о том, сколько сейчас приезжает сюда жителей Латвии, Литвы, России, чтобы посетить наши магазины, увидеть, как живут наши люди. Конечно, они все уезжают с очень хорошим настроением от увиденного.
Несмотря на отдаленность района от столицы и областного центра, по оценке председателя Совета Республики, созданы все условия для жизни людей и развития производств. В этом она убедилась лично, посетив ряд объектов. Кроме того, спикер верхней палаты возложила цветы к мемориальному комплексу «Курган Бессмертия».