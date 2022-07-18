Школьникам Минской области представили книгу «Геноцид белорусского народа»

Новости Беларуси. Книгу «Геноцид белорусского народа» представили молодому поколению. Презентация прошла в детском оздоровительном лагере «Белые Росы», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь собрались ребята из 11 школ Минской области. Мероприятие состоялось в рамках акции «Память и боль белорусской земли». Для ребят подготовили насыщенную программу. Можно было увидеть макеты сожженных деревень, созданные руками школьников, и тематические выставки. Также была возможность принять участие в военно-патриотической игре «Бастионы мужества».

Наталья Цвирко, начальник отдела социальной и воспитательной работы главного управления по образованию Миноблисполкома: Мы считаем, что вопросы восстановления исторической памяти, сохранения патриотизма и гражданственности в летний период – это самые актуальные темы, которые мы должны разрабатывать и о которых должны разговаривать с детьми.

Сергей Иванченко, помощник прокурора Минской области: Сделано, чтобы привлечь наибольшее количество в первую очередь учащихся всех возрастов, чтобы каждый ребенок, пусть даже и в младшем возрасте, видел то, что важно в государстве, в котором он живет.

Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского райисполкома: Минский район – это один из немногих районов нашей страны, который наиболее пострадал. 82 сожженные деревни, из них 11 так и не удалось восстановить. И сегодня каждый ребенок, каждый воспитанник должен знать, какую боль наша страна пережила в годы войны.

Виктория Шейкина, ученица Мачулищанской средней школы имени героев Советского Союза Вдовенко И. Т. и Гомоненко Н. В.:

Я считаю, что быть патриотом своей страны очень важно, очень важно любить свою родину честно, преданно и навсегда.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Лето патриота». Планируется, что он охватит все оздоровительные лагеря Минской области.