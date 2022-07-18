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Школьникам Минской области представили книгу «Геноцид белорусского народа»

18 июля 2022 16:08
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Новости Беларуси. Книгу «Геноцид белорусского народа» представили молодому поколению. Презентация прошла в детском оздоровительном лагере «Белые Росы», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Школьникам Минской области представили книгу «Геноцид белорусского народа»-1

Здесь собрались ребята из 11 школ Минской области. Мероприятие состоялось в рамках акции «Память и боль белорусской земли». Для ребят подготовили насыщенную программу. Можно было увидеть макеты сожженных деревень, созданные руками школьников, и тематические выставки. Также была возможность принять участие в военно-патриотической игре «Бастионы мужества».

Школьникам Минской области представили книгу «Геноцид белорусского народа»-4

Наталья Цвирко, начальник отдела социальной и воспитательной работы главного управления по образованию Миноблисполкома:
Мы считаем, что вопросы восстановления исторической памяти, сохранения патриотизма и гражданственности в летний период – это самые актуальные темы, которые мы должны разрабатывать и о которых должны разговаривать с детьми.

Школьникам Минской области представили книгу «Геноцид белорусского народа»-7

Сергей Иванченко, помощник прокурора Минской области:
Сделано, чтобы привлечь наибольшее количество в первую очередь учащихся всех возрастов, чтобы каждый ребенок, пусть даже и в младшем возрасте, видел то, что важно в государстве, в котором он живет.

Школьникам Минской области представили книгу «Геноцид белорусского народа»-10

Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского райисполкома:
Минский район – это один из немногих районов нашей страны, который наиболее пострадал. 82 сожженные деревни, из них 11 так и не удалось восстановить. И сегодня каждый ребенок, каждый воспитанник должен знать, какую боль наша страна пережила в годы войны.

Школьникам Минской области представили книгу «Геноцид белорусского народа»-13

Виктория Шейкина, ученица Мачулищанской средней школы имени героев Советского Союза Вдовенко И. Т. и Гомоненко Н. В.:
Я считаю, что быть патриотом своей страны очень важно, очень важно любить свою родину честно, преданно и навсегда.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Лето патриота». Планируется, что он охватит все оздоровительные лагеря Минской области.

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Цвирко # Сергей Иванченко # Людмила Лукша # Виктория Шейкина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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