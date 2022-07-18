«Они видят поддержку друг друга». Зачем белорусам нужны общественные организации?

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Кирилл Казаков, СТВ:

Что вообще, в принципе, общественные организации дают нашим зрителям? Я всегда пытаюсь каким-то образом кухонным разговаривать. Люди сидят, смотрят и говорят: хорошо, общественные организации. Есть «Белая Русь», есть Белорусский союз женщин, БРСМ, «Патриоты Беларуси». А зачем их столько? Что они нам дают? Где гражданское общество, собственно говоря, зарыто? Алена Сырова, СТВ:

Условно Белорусский союз женщин – женщины, в принципе, и без организаций-то женщины, да? Кирилл Казаков:

Я не видел белорусского союза мужчин.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Создадим. Кирилл Казаков:

Вот. Вам, как и к журналисту, и к лидеру общественной организации: зачем столько организаций и действительно ли они нужны? Ольга Шпилевская:

Общественные организации нужны безусловно. И как раз это к тому, о чем вы говорите – о подведении итогов 2020 года. До 2020 года у нас столько же общественных объединений, в принципе, и работало. И не всем было понятно, зачем они нужны, как они функционируют. Да, они проводили много мероприятий, да, мы как журналисты их освещали, да, их работа была видна. Но, наверное, как вы говорите, на кухне простому обывателю не очень было понятно, почему и по какой причине он должен стать членом какой-то общественной организации.