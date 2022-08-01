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«Формула трёх К». Какие условия нужны питомцам, чтобы чувствовать себя комфортно?

01 августа 2022 17:39
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Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ:
Условия. Вы говорили о том, что создавать условия для содержания животных. Такой вопрос. А что животному надо? Тепло, светло.

Кирилл Казаков, СТВ:
Львенок в квартире. Ты к нему хорошо относишься, не пинаешь, выгуливаешь, кормишь. В интернете почитал, что он мясо ест, еще по четвергам витаминов добавил.

«Формула трёх К». Какие условия нужны питомцам, чтобы чувствовать себя комфортно?-1

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
А он тебя рассматривает просто как жертву.

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«Формула трёх К». Какие условия нужны питомцам, чтобы чувствовать себя комфортно?-4

Александр Соловьев, декан факультета международных связей, профориентации и довузовской подготовки Витебской государственной академии ветеринарной медицины, кандидат ветеринарных наук:
Важно понимать, что для животных важно три составляющих. Это комфорт, кормление. И еще одна составляющая, но это больше в аспекте сельскохозяйственном, – это кадры. Формула трех К позволяет определить благосостояние, благополучие и здоровье животных в дальнейшем. А касательно содержания диких животных, естественно, мы должны понимать, что живем в социуме и должны соблюдать те нормы, которые у нас есть.

Татьяна Железнова:
Если взять тех же кошек и собак, сколько лет они уже рядом живут с человеком, они уже адаптировались к нашему поведению, привыкли к каким-то моментам, уже, в принципе, как наша часть. Мы можем с ними жить, они могут жить с нами. Что касается дикого животного, Минприроды всегда призывает: подумайте несколько раз, для чего вы заводите это животное, сможете ли вы его содержать. Самое лучшее – это наблюдать за этим животным в его естественной среде. Это красиво, это правильно, это воспитывает в тебе чувство доброты, эстетики той же. Поэтому лучше миллион раз подумать.

# Домашние животные # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Александр Соловьев # Татьяна Железнова # Фотофакт

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