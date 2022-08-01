«Формула трёх К». Какие условия нужны питомцам, чтобы чувствовать себя комфортно?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ:

Условия. Вы говорили о том, что создавать условия для содержания животных. Такой вопрос. А что животному надо? Тепло, светло.

Кирилл Казаков, СТВ:

Львенок в квартире. Ты к нему хорошо относишься, не пинаешь, выгуливаешь, кормишь. В интернете почитал, что он мясо ест, еще по четвергам витаминов добавил.