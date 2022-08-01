«Питон до 3 метров можно». А каких животных нельзя содержать в квартире?
Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Татьяна Владимировна, смотрите, очень интересный для человеческого понимания эпизод. Вроде бы, женщина выгуливает свою собаку. Это моя собака, мой кот, мой хомячок – это мое. Я хожу, я ее пинаю – чего вы ко мне пристали? Это моя собака, я за нее деньги заплатила либо нашла, кормлю. На каком основании у меня ее забрали? Почему должны? Или все-таки у нас отношение к собакам, котам потребительское, как к телевизору? Хочу – разобью, хочу – ногой пну.
Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Насчет вашего вопроса относительно того, зачем требуется разработка этих законодательных актов, которые регламентировали бы какие-то правила. На мой взгляд, они необходимы для того, чтобы прописать определенные правила, права, обязанности граждан, чтобы они четко понимали: когда они берут животное, в частности дикое, они должны нести ответственность. Прежде чем приобретать животное, они должны изучить его биологию, смогут ли они с ним справиться, создать условия для его содержания и знать точно, что если они не смогут обеспечить условия содержания этому животному, отвечающего его биологическим, физиологическим потребностям, он будет нести ответственность. Для этого и требуются законодательные нормативные акты, которые будут говорить ему об этом. Это ты должен сделать, такие права у тебя имеются.
Кирилл Казаков:
Например, я читал, кого нельзя содержать в квартире. Питон до 3 метров можно, после 3 метров нельзя. Я же не буду его измерять. Он у меня растет, год пророс. 3,5 – вроде как нельзя.
Татьяна Железнова:
Я хочу сказать насчет этих перечней. Этот вопрос стал актуальным для нас где-то в 2017 году, когда мы столкнулись с ситуацией, когда в квартире содержался львенок. Мы ничего не могли на тот момент сделать с этим. И это недопустимо. Поэтому мы совместно с Национальной академией наук, изучая опыт Российской Федерации. Сегодня у них уже имеются такие перечни, которые говорят, каких животных нельзя содержать в квартирах и дома. Изучив наш опыт тех же львов и в общем диких животных, которые содержатся в неволе, был разработан этот перечень. Что касается этих метров, это больше относится к видам. Есть определенные виды, которые вырастают свыше этой нормы.
Кирилл Казаков:
Понятно, что львенок станет львом.
Татьяна Железнова:
Когда разрабатывался этот перечень, учитывалось три основных критерия: инвазивность (для нас это важный вопрос, чтобы не ввозились виды, которые для нас инвазивные). Бывают случаи, когда люди выпускают их в окружающую среду, тем самым нанося ущерб окружающей среде. Второй момент – это опасность для человека. Те же хищники, ядовитые змеи. И третий критерий – это невозможность создания условий для содержания этих животных в домашних условиях.
Читайте также:
«Живодеры не только люди с психическими отклонениями». Что порождает у людей агрессию к животным?
У Оди началась новая жизнь. Как живется белоснежному псу, которого избивала хозяйка, в семье Дмитрия Баскова?
«Нужно показать людям, что будет наказание». Как милиция способствует в делах по жестокому обращению с животными?