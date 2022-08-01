«Питон до 3 метров можно». А каких животных нельзя содержать в квартире?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Кирилл Казаков, СТВ:

Татьяна Владимировна, смотрите, очень интересный для человеческого понимания эпизод. Вроде бы, женщина выгуливает свою собаку. Это моя собака, мой кот, мой хомячок – это мое. Я хожу, я ее пинаю – чего вы ко мне пристали? Это моя собака, я за нее деньги заплатила либо нашла, кормлю. На каком основании у меня ее забрали? Почему должны? Или все-таки у нас отношение к собакам, котам потребительское, как к телевизору? Хочу – разобью, хочу – ногой пну.

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Насчет вашего вопроса относительно того, зачем требуется разработка этих законодательных актов, которые регламентировали бы какие-то правила. На мой взгляд, они необходимы для того, чтобы прописать определенные правила, права, обязанности граждан, чтобы они четко понимали: когда они берут животное, в частности дикое, они должны нести ответственность. Прежде чем приобретать животное, они должны изучить его биологию, смогут ли они с ним справиться, создать условия для его содержания и знать точно, что если они не смогут обеспечить условия содержания этому животному, отвечающего его биологическим, физиологическим потребностям, он будет нести ответственность. Для этого и требуются законодательные нормативные акты, которые будут говорить ему об этом. Это ты должен сделать, такие права у тебя имеются.