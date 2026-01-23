Новости по тегу #Минский метрополитен

Если брать население всей Земли – примерно 8,3 миллиарда сегодня, то мы перевезли всю планету.
Станция «Якуба Колоса» – очень красивая, такая белорусская. Для того, чтобы украсить эту станцию, понадобилось более 5 тысяч изразцов. Очень отрадно, что это изготавливали именно в Беларуси.
«Метро – быстрый, комфортный и безопасный вид транспорта. Ведь ежедневно от 750 до 820 тысяч человек пользуются его услугами».
Оно предназначено для обслуживания и ремонта поездов Зеленолужской линии метро.
Стоит задача внедрения универсального турникета, который позволяет не только по QR-коду производить оплату, но и производить оплату как банковской карточкой, так и телефоном и проездным билетом.
Весь транспорт, который приобретается городом, оборудован самыми современными системами, которые на сегодня доступны.
В 2024 году столичной подземке уже были поставлены 28 современных вагонов. Они начали эксплуатироваться на новом участке Зеленолужской линии метро.
Столичный метрополитен – это 36 станций и почти 45 километров железнодорожного полотна.
Каждый этап «Марафона единства» – это возможность стать частью большого события, почувствовать причастность к общему делу.
Сегодня уже идет работа над заключением договора по началу проектирования четвертой линии, которая в себя включает 17 станций общей протяженностью порядка 25 км.
Тоннелепроходческий комплекс после проходки перегонных тоннелей от станции «Аэродромная» до станции «Неморшанский сад» был в «отпуске».
В метростроении нет гладких путей, одинаковых решений. Каждый раз приходится что-то применять новое.
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