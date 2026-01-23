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Новости по тегу #Минский метрополитен

Перевезли около 9 млрд пассажиров – интересные факты о Минском метрополитене
23 января 2026 18:05

Перевезли около 9 млрд пассажиров – интересные факты о Минском метрополитене

200 городов поставляли стройматериалы – вот как возводили станции Минского метрополитена
23 января 2026 18:02

200 городов поставляли стройматериалы – вот как возводили станции Минского метрополитена

«Третье место в СНГ после Москвы и Санкт-Петербурга» – о социальной значимости Минского метрополитена поговорили с директором
11 ноября 2025 15:37

«Третье место в СНГ после Москвы и Санкт-Петербурга» – о социальной значимости Минского метрополитена поговорили с директором

В Минске ввели в эксплуатацию электродепо «Слуцкое»
28 октября 2025 18:10

В Минске ввели в эксплуатацию электродепо «Слуцкое»

Где можно будет оплатить проезд по QR-коду – рассказал директор Минского метрополитена
28 апреля 2025 17:51

Где можно будет оплатить проезд по QR-коду – рассказал директор Минского метрополитена

Что делает наземный транспорт удобным? Узнали в «Белкоммунмаше»
28 апреля 2025 17:49

Что делает наземный транспорт удобным? Узнали в «Белкоммунмаше»

Минский метрополитен получит 20 новых вагонов от российского производителя в 2025 году
28 марта 2025 20:41

Минский метрополитен получит 20 новых вагонов от российского производителя в 2025 году

Минское метро за всё время работы перевезло более 8,5 млрд человек. Факты о «подземке», которых вы могли не знать
13 февраля 2025 14:10

Минское метро за всё время работы перевезло более 8,5 млрд человек. Факты о «подземке», которых вы могли не знать

Флешмобы, концерты, выставки – как прошёл второй день «Марафона единства» в Минске
21 января 2025 19:50

Флешмобы, концерты, выставки – как прошёл второй день «Марафона единства» в Минске

Куда проложит новые маршруты минское метро, узнали у экспертов
13 января 2025 19:10

Куда проложит новые маршруты минское метро, узнали у экспертов

Как «Алеся» прокладывает тоннели и отдыхает ли она вообще? Объяснил главный инженер «Минскметростроя»
13 января 2025 19:08

Как «Алеся» прокладывает тоннели и отдыхает ли она вообще? Объяснил главный инженер «Минскметростроя»

Почему минчане не ощутили неудобств от строительства новых станций метро – рассказали специалисты
13 января 2025 19:06

Почему минчане не ощутили неудобств от строительства новых станций метро – рассказали специалисты