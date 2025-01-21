Разговор о выборе – в колледже современных технологий прошла «НЕскучная НЕлекция»

Увидеть Беларусь сердцем и влюбиться в нее заново. Самый народный проект, объединяющий тысячи белорусов, после длительного путешествия по стране вновь вернулся в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В насыщенной программе – десятки мероприятий, которые познакомят с промышленным, культурным и историческим наследием страны.

Проект объединяет белорусов разных профессий и возрастов. Со студентами колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе на «НЕскучных НЕлекциях» говорили о выборе. Личном и глобальном. Как сделать правильный шаг? На что опираться, чтобы принять единственно верное решение? Приятным бонусом стали лайфхаки от замминистра образования Екатерины Петруцкой: как успешно подготовиться к сессии.

Алина Мельниченок, учащаяся филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» Республиканского института профессионального образования: Для нас действительно важно участие в республиканской общественно-культурной акции «Марафон единства». В преддверии выборов мы тоже делаем выбор. Выбор за ту спокойную, мирную, красивую Беларусь.

Андрей Гелех, учащийся филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» Республиканского института профессионального образования:

Осознанный выбор нужно делать, чтобы в дальнейшем не было стыдно. То есть ты не просто наобум сделал выбор, чтобы к тебе больше претензий не было, а именно задумался и посмотрел в будущее, как именно этот выбор сможет повлиять и какие последствия после него будут.

С каждым днем к масштабной общественно-культурной акции присоединяется все больше столичных жителей – работники предприятий и организаций, молодежь, деятели культуры и искусства. 21 января пройдут концерты в цехах Минского тракторного завода, предприятий «Интеграл» и «Керамин». Музыкально будет и на площадках кондитерской фабрики «Слодыч», а также «Минскметростроя». Профессиональными секретами с начинающими артистами поделятся солисты Большого театра Беларуси. А яркой точкой этого дня станет концерт Президентского оркестра «Если едины мы», который состоится в Минском международном выставочном центре.