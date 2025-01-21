Производственное единство – проект «Одно дело делаем» собрал вместе коллективы «Минскметрострой»
Этот проект навсегда войдет в историю суверенной Беларуси. Масштабная общественно-культурная акция «Марафон единства» в Минске. Десятки выставок, мастер-классы, концерты в цехах – это лишь малая часть того, что ждет минчан и гостей города на протяжении всей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Марафон единства» – это еще и время поблагодарить друг друга за плодотворный труд. Проект «Одно дело делаем» объединил коллективы столичного метро и тех, кто обеспечивает его бесперебойную работу. Результаты совместного труда говорят сами за себя. Три новые станции зеленой ветки уже оценили пассажиры. Дальнейшие планы не менее масштабные.
Алексей Шилов, директор Минского метрополитена:
Именно сплочение непрерывной совместной интенсивной работы рождает то, что эксплуатационник и строитель могут сделать подарок жителям города, открыть новые станции метро. И мы как эксплуатационники уже хотим больше, хотим еще до площади Бангалор, дальше и кольцевую линию.
Василий Косовец, генеральный директор УП «Минскметрострой»:
Взаимодействие у нас, я бы сказал, одно из самых образцовых, как должны работать два предприятия, вроде бы два разных предприятия, но работают для того, чтобы был результат.
Что такое единство – ответ на этот вопрос искали столичные школьники – как в строках сочинений, так и на холстах. Символы родной страны, значимые события суверенной Беларуси, достопримечательности и культурное наследие – все это легло в основу работ юных писателей и художников. Лучшим – заслуженные подарки – велосипеды и фирменный мерч акции.
Дарья Васильева, ученица гимназии № 1 имени Франциска Скорины Минска:
Я думаю, что для каждого человека важно ощущать себя частью чего-то великого и значимого. Поэтому я сама чувствую себя частью своей семьи, страны, БРСМ, своего учреждения образования гимназии № 1. Для меня это имеет особую ценность.
Профессиональное мастерство у виртуозов перенимали начинающие музыканты детской школы искусств. С мастер-классом к ученикам приехали артисты Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга.