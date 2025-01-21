За каждый поступок, слово надо отвечать. В Беларуси нам жить и нашим детям – Чернецкий, говоря о смене поколений

Григорий Азаренок, СТВ: Когда про интеллигенцию говорили – разные были периоды, разную роль они играли в истории нашей страны. Был великий период становления, Великой Отечественной войны, когда и писатели, и режиссеры, и художники были авангардом этих свершений, строительства державы и так далее. Но был, к сожалению, период, когда некая значительная часть творческого сообщества выступила против своего государства. Это и перестройка, это и, к сожалению, 2020 год. Выводы сделаны?

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси, актер, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке:

Конечно, естественно, сделаны. Как без этого? История нам и нужна, и такие события в том числе, чтобы анализировать их, делать выводы и впредь этих ошибок не повторять. Поэтому, ну, не случись этого, надо было бы что-то придумать, потому что научиться, развиваться нам как-то надо. И действительно, я, анализируя эти четыре года, вижу, что мы правда повзрослели как общество, очень серьезно повзрослели. До 2020 года мы, наверное, как страна, как общество более подростково себя вели, более беззаботно, где-то безответственно. Видимо, потому, что мы еще на тот момент не созрели. И 2020 год – это был для нас стимул. Я по себе сужу. Каждый человек переходит на новую ступень своего развития, именно вот в течение жизни, после какого-то знакового события. Допустим, ну, не дай бог, конечно, смерть чья-то. Или что-то позитивное, повлиявшее на его жизнь. Или, допустим, человек женился, девушка вышла замуж. И это влияет на них таким образом, что они меняются, становятся взрослее. Вот так и мы.

2020 год поспособствовал тому, чтобы мы из подросткового возраста уже стали совершеннолетними, взрослыми людьми, ответственными, понимающими, что за каждым нашим словом и действием следует эта самая ответственность. За каждый поступок надо отвечать. За каждое слово надо отвечать. За все. Потому что у тебя есть семья, за которую ты несешь ответственность. У тебя есть дети, у тебя есть работа, за которую ты несешь ответственность. За то дело, как ты его сделаешь, ты несешь ответственность. Есть страна, за которую каждый из нас несет свою ответственность. Потому что в этой стране нам жить и нашим детям, нашим внукам. И только от нас зависит, какой мы передадим ее нашим потомкам. Вот что значит смена поколений. Вот что значит эта самая преемственность.