«Меньшинство всегда кричит громче всех». Почему большинству не нужно молчать? Чернецкий

Григорий Азаренок, СТВ:

Я вот о чем подумал, ведь и в 2020 году, и раньше как-то с большинством не особо разговаривали. Вот было активное меньшинство, очень крикливое, а большинство считало, что оно придет на выборы, проголосует, все нормально. Но есть какие-то вещи (вот это вот – возьми, произнеси слова любви, единства, преданности), которые надо делать. С большинством надо разговаривать, как бы это тяжело ни было для артистов, может быть. Это было, может быть, когда-то и затратно – такие масштабные мероприятия проводить, но это надо. У этого большинства должен быть голос, чтобы не пришло активное, крикливое меньшинство и собой эту нишу не заняло.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси, актер, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке:

Совершенно верно. Как я уже говорил, такие акции необходимы. Потому что большинство всегда спокойнее, большинство всегда монументальнее. Оно понимает, что оно в большинстве и не надо кричать об этом. Надо просто спокойно делать свое дело. А меньшинство, может быть, из-за того, что проигрывать не умеет, всегда кричит громче всех. Понимает, что оно в меньшинстве, но признавать поражение не может. Может быть, благородства не хватает, может быть, дальновидности или еще чего-то, серого вещества, например. Поэтому и кричит громко. И его не надо заставлять что-то делать или разговаривать лишний раз с ним, переубеждать в чем-то. А вот именно с большинством… Скажем так, ребят, если вы будете молчать, то эти крикливые, которые не имеют в себе мужества, благородства, чтобы признать поражение, они будут кричать, они будут вас на чем свет стоит поносить. Оно вам надо? Скажите один раз просто всем своим большинством. И никаких возражений не будет. И все заткнутся. Вот и все. Хотя иногда даже и молчание может победить, как показывает неоднократно практика, что даже если большинство молчит, но многозначительно молчит, все равно меньшинство в конце концов вякать пристает. Собака лает, караван идет – есть такая мудрость.