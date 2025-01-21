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«Марафон единства» – в торговом центре «Столица» состоялся караоке-баттл «Код ДНК»

21 января 2025 07:29
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Ярко, насыщенно, активно. В Минске накануне началась республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства». В первый день открылось множество выставок. Состоялись «НЕскучные НЕлекции», флешмобы, творческие встречи, концертные программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Марафон единства» – в торговом центре «Столица» состоялся караоке-баттл «Код ДНК»-2

Ярким и громким стал караоке-баттл «Код ДНК». В торговом центре «Столица» собрались представители всех районов города. Свои таланты показали и блогеры. Каждый номер был уникальным – от зажигательных хитов до душевных песен про родную страну. Сотни зрителей активно поддерживали своих фаворитов. Участники яркого шоу с помощью музыки составили генетический код белорусов – трудолюбие, хозяйственность, доброжелательность.

Ангелина Михалева, блогер:
Класс, очень энергично, заряжаюсь публикой. Кайфуем, отдыхаем, поем песни со всеми.

«Марафон единства» – в торговом центре «Столица» состоялся караоке-баттл «Код ДНК»-4

Классное мероприятие, пришли поболеть за свой район. Атмосфера просто чудесная.

Нам очень сильно понравилось. Хотелось бы сказать очень большую благодарность организаторам данного мероприятия. Потому что мероприятие выглядит клево, классно и заряжено, по большей части, на молодежь.

«Марафон единства» продолжит радовать минчан и 21 января. В программе – проект «Одно дело делаем», концерты на производствах.

# Праздник в городе

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