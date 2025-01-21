«Марафон единства» – в торговом центре «Столица» состоялся караоке-баттл «Код ДНК»
Ярко, насыщенно, активно. В Минске накануне началась республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства». В первый день открылось множество выставок. Состоялись «НЕскучные НЕлекции», флешмобы, творческие встречи, концертные программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ярким и громким стал караоке-баттл «Код ДНК». В торговом центре «Столица» собрались представители всех районов города. Свои таланты показали и блогеры. Каждый номер был уникальным – от зажигательных хитов до душевных песен про родную страну. Сотни зрителей активно поддерживали своих фаворитов. Участники яркого шоу с помощью музыки составили генетический код белорусов – трудолюбие, хозяйственность, доброжелательность.
Ангелина Михалева, блогер:
Класс, очень энергично, заряжаюсь публикой. Кайфуем, отдыхаем, поем песни со всеми.
Классное мероприятие, пришли поболеть за свой район. Атмосфера просто чудесная.
Нам очень сильно понравилось. Хотелось бы сказать очень большую благодарность организаторам данного мероприятия. Потому что мероприятие выглядит клево, классно и заряжено, по большей части, на молодежь.
«Марафон единства» продолжит радовать минчан и 21 января. В программе – проект «Одно дело делаем», концерты на производствах.