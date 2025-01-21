«Марафон единства» – в торговом центре «Столица» состоялся караоке-баттл «Код ДНК»

Ярко, насыщенно, активно. В Минске накануне началась республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства». В первый день открылось множество выставок. Состоялись «НЕскучные НЕлекции», флешмобы, творческие встречи, концертные программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярким и громким стал караоке-баттл «Код ДНК». В торговом центре «Столица» собрались представители всех районов города. Свои таланты показали и блогеры. Каждый номер был уникальным – от зажигательных хитов до душевных песен про родную страну. Сотни зрителей активно поддерживали своих фаворитов. Участники яркого шоу с помощью музыки составили генетический код белорусов – трудолюбие, хозяйственность, доброжелательность.

Ангелина Михалева, блогер:

Класс, очень энергично, заряжаюсь публикой. Кайфуем, отдыхаем, поем песни со всеми.