Здесь зашит код «Марафона единства» – в Минске открылась фотовыставка БЕЛТА «Если едины мы»

Гордиться нашими достижениями, а их за более чем 30-летнюю историю суверенной Беларуси накопилось немало, призывает самый народный проект страны «Марафон единства». Масштабная общественно-культурная акция вышла на финишную прямую. Завершающая точка объединяющего маршрута – Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песнями и яркими эмоциями объединил концерт работников «Интеграла». Это ведущий производитель микроэлектронной продукции. За 2024 год предприятие реализовало три инвестпроекта. В их числе – открытие нового цеха, который и стал сценой для артистов. Вот так «Разам працуюць, разам спяваюць».

«Марафон единства» совершил большое путешествие по Беларуси. В каждом городе организаторы старались удивлять жителей уникальной программой. Достижения, промышленный потенциал, культурное наследие и колорит разных городов – яркие моменты и искренние эмоции патриотического праздника нашли отражение в фотографиях. Экспозиция открылась и в Национальной библиотеке Беларуси.