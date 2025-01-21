Здесь зашит код «Марафона единства» – в Минске открылась фотовыставка БЕЛТА «Если едины мы»
Гордиться нашими достижениями, а их за более чем 30-летнюю историю суверенной Беларуси накопилось немало, призывает самый народный проект страны «Марафон единства». Масштабная общественно-культурная акция вышла на финишную прямую. Завершающая точка объединяющего маршрута – Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Песнями и яркими эмоциями объединил концерт работников «Интеграла». Это ведущий производитель микроэлектронной продукции. За 2024 год предприятие реализовало три инвестпроекта. В их числе – открытие нового цеха, который и стал сценой для артистов. Вот так «Разам працуюць, разам спяваюць».
«Марафон единства» совершил большое путешествие по Беларуси. В каждом городе организаторы старались удивлять жителей уникальной программой. Достижения, промышленный потенциал, культурное наследие и колорит разных городов – яркие моменты и искренние эмоции патриотического праздника нашли отражение в фотографиях. Экспозиция открылась и в Национальной библиотеке Беларуси.
Ирина Акулович, генеральный директор БЕЛТА:
Здесь собраны все мероприятия, которые были на марафоне: это и «Знаковые встречи», и «НЕскучные Нелекции», «Одно дело делаем», «Разам танцуем, разам спяваем», открытия муралов. Если описывать эту выставку, я бы сказала, что в ней зашит код этой общественно-культурной акции. Здесь зашит код «Марафона единства».
Яркой точкой 21 января станет концерт Президентского оркестра «Если едины мы», который состоится в Минском международном выставочном центре.