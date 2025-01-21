Цуран: далеко не у каждой страны есть возможность выбрать Президента без каких-то внешних источников

В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента. В Минске организовано более 700 участков. За исключением 29 так называемого закрытого типа (они расположены в больницах и воинских частях) все открыли двери для избирателей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Досрочное голосование на избирательных участках столицы началось активно. Среди тех, кто пришел доверить свой голос, представители депутатского корпуса, силовой блок и те граждане, которые в день выборов не смогут принять участие в голосовании по объективным причинам.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Каждый найдет возможность сделать свой выбор в досрочные или основной дни, самое главное, это выбор осуществить. Уже об этом говорилось неоднократно.

Во-первых, это право, возможность выбора. Далеко не у каждой страны есть возможность выбрать своего Президента самими людьми, без каких-то внешних управляющих источников. И осуществить в такой спокойной, мирной обстановке, которая у нас в стране.