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Цуран: далеко не у каждой страны есть возможность выбрать Президента без каких-то внешних источников

21 января 2025 18:53
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В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента. В Минске организовано более 700 участков. За исключением 29 так называемого закрытого типа (они расположены в больницах и воинских частях) все открыли двери для избирателей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Цуран: далеко не у каждой страны есть возможность выбрать Президента без каких-то внешних источников-2

Досрочное голосование на избирательных участках столицы началось активно. Среди тех, кто пришел доверить свой голос, представители депутатского корпуса, силовой блок и те граждане, которые в день выборов не смогут принять участие в голосовании по объективным причинам.

Цуран: далеко не у каждой страны есть возможность выбрать Президента без каких-то внешних источников-4

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Каждый найдет возможность сделать свой выбор в досрочные или основной дни, самое главное, это выбор осуществить. Уже об этом говорилось неоднократно. 

Во-первых, это право, возможность выбора. Далеко не у каждой страны есть возможность выбрать своего Президента самими людьми, без каких-то внешних управляющих источников. И осуществить в такой спокойной, мирной обстановке, которая у нас в стране.

Представители Миссии СНГ оценили работу комиссий на выборах.

# Президентские выборы # Выборы в Беларуси # Артем Цуран

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