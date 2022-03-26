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«Физический труд облагораживает и повышает настроение». Белорусы вышли на субботники

26 марта 2022 17:02
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Новости Беларуси. Продолжается весенний сезон благоустройства и озеленения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хорошая погода способствует желанию навести порядок не только дома. Белорусы облагораживают дворы, а также исторические места. Брестчане 26 марта приводили в порядок воинские захоронения. В Большом Тростенце под Минском с граблями в руках трудились работники культуры, а в самой столице учащиеся колледжа с утра высаживали деревья.

Начало дня на субботнике провела и наша съемочная группа. Репортаж Оксаны Семашко.

«Физический труд облагораживает и повышает настроение». Белорусы вышли на субботники-1

Не так солнечно, как в Бресте, сегодня было в центральном регионе страны. Но сгустившиеся над Большим Тростенцом тучи развеяли работники культуры. Чуть больше часа – и прошлогодней листвы у обелиска как не бывало.

«Физический труд облагораживает и повышает настроение». Белорусы вышли на субботники-4

Сергей Стецко, настройщик фортепиано Детской музыкальной школы № 5 Минска:
Физический труд облагораживает и повышает настроение. Это точно!

«Физический труд облагораживает и повышает настроение». Белорусы вышли на субботники-7

Полина Белкина, концертмейстер Детской музыкальной школы №5 Минска:
Много работаем сидя, поэтому здорово иногда выйти на улицу и что-то сделать на природе. Тем более здесь такой мемориальный комплекс, которому прямо хочется помочь что-то сделать хорошее.

Виталий Брель на субботнике в Большом Тростенце: «Мы работаем на местах очень знаковых». Подробнее.

«Физический труд облагораживает и повышает настроение». Белорусы вышли на субботники-10

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Сегодня мы все вместе работаем и убираем эту территорию. А также у нас работают во всех учреждениях образования в сфере культуры, поэтому мы очень рады, что сегодня все вместе мы можем внести свою лепту в город.

«Физический труд облагораживает и повышает настроение». Белорусы вышли на субботники-13

Сегодня мы не только наводим лоск по всей стране, но и обновляем наш зеленый фонд. Учащиеся автомеханического колледжа, например, высадили несколько десятков лип в Заводском районе Минска.

«Физический труд облагораживает и повышает настроение». Белорусы вышли на субботники-16

Вадим Дудинский, учащийся Минского государственного автомеханического колледжа:
Я считаю, надо помогать своим родителям, даже и службам, которые озеленением занимаются, потому что на нас будет все держаться. И даже будет приятно посмотреть на то, что мы посадили.

«Физический труд облагораживает и повышает настроение». Белорусы вышли на субботники-19

Владислав Кукевич, учащийся Минского государственного автомеханического колледжа:
Субботники это личная инициатива. Полезное дело делаешь, как никак. Воздух же не просто откуда-то берется, а его воспроизводят деревья.

Чтобы «легкие» города были чистыми, с каждым годом все больше желающих поучаствовать в экологических акциях.

«Физический труд облагораживает и повышает настроение». Белорусы вышли на субботники-22

Оксана Семашко, корреспондент:
Этой весной только в Минске планируют высадить больше 4 тысяч деревьев и 40 тысяч кустарников. К благородному делу может подключиться каждый желающий. И съемочная группа СТВ не стала исключением.

«Физический труд облагораживает и повышает настроение». Белорусы вышли на субботники-25

Так что для тех, кто еще не успел посадить дерево, можно начать с малого и укоренить саженец. Процедура это немудреная, но не менее ответственная.

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