«Физический труд облагораживает и повышает настроение». Белорусы вышли на субботники
Новости Беларуси. Продолжается весенний сезон благоустройства и озеленения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хорошая погода способствует желанию навести порядок не только дома. Белорусы облагораживают дворы, а также исторические места. Брестчане 26 марта приводили в порядок воинские захоронения. В Большом Тростенце под Минском с граблями в руках трудились работники культуры, а в самой столице учащиеся колледжа с утра высаживали деревья.
Начало дня на субботнике провела и наша съемочная группа. Репортаж Оксаны Семашко.
Не так солнечно, как в Бресте, сегодня было в центральном регионе страны. Но сгустившиеся над Большим Тростенцом тучи развеяли работники культуры. Чуть больше часа – и прошлогодней листвы у обелиска как не бывало.
Сергей Стецко, настройщик фортепиано Детской музыкальной школы № 5 Минска:
Физический труд облагораживает и повышает настроение. Это точно!
Полина Белкина, концертмейстер Детской музыкальной школы №5 Минска:
Много работаем сидя, поэтому здорово иногда выйти на улицу и что-то сделать на природе. Тем более здесь такой мемориальный комплекс, которому прямо хочется помочь что-то сделать хорошее.
Виталий Брель на субботнике в Большом Тростенце: «Мы работаем на местах очень знаковых». Подробнее.
Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Сегодня мы все вместе работаем и убираем эту территорию. А также у нас работают во всех учреждениях образования в сфере культуры, поэтому мы очень рады, что сегодня все вместе мы можем внести свою лепту в город.
Сегодня мы не только наводим лоск по всей стране, но и обновляем наш зеленый фонд. Учащиеся автомеханического колледжа, например, высадили несколько десятков лип в Заводском районе Минска.
Вадим Дудинский, учащийся Минского государственного автомеханического колледжа:
Я считаю, надо помогать своим родителям, даже и службам, которые озеленением занимаются, потому что на нас будет все держаться. И даже будет приятно посмотреть на то, что мы посадили.
Владислав Кукевич, учащийся Минского государственного автомеханического колледжа:
Субботники – это личная инициатива. Полезное дело делаешь, как никак. Воздух же не просто откуда-то берется, а его воспроизводят деревья.
Чтобы «легкие» города были чистыми, с каждым годом все больше желающих поучаствовать в экологических акциях.
Оксана Семашко, корреспондент:
Этой весной только в Минске планируют высадить больше 4 тысяч деревьев и 40 тысяч кустарников. К благородному делу может подключиться каждый желающий. И съемочная группа СТВ не стала исключением.