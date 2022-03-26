Виталий Брель на субботнике в Большом Тростенце: «Мы работаем на местах очень знаковых»

Представители сферы культуры столицы убирали площадку от прошлогодней листвы. В благородном деле участвовали представители почти сотни организаций. Библиотекари, артисты театров, педагоги школ искусств охотно откликнулись на участие в акции по благоустройству. А наведение порядка в знаковых местах в истории страны – поделились они – особенно ценно.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Конечно же, в Год исторической памяти мы работаем на местах очень знаковых города Минска. Это Тростенец. Сегодня мы работаем около знака, установленного воинам, советским солдатам, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Это знаковое место и сегодня, если здесь у нас работает 100 человек. Это порядка 100 человек со всех учреждений культуры, подчиненных управлению культуры. И вы знаете, не стоило, как говорят, собирать либо упрашивать – откликнулись все.