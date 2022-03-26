Григорий Азарёнок: «И кто орал про войну? Кто выл, как теля: не едьте, сделайте всё, чтобы остаться»

Провалившийся праздник маргиналов и экстремистов показал, как на самом деле белорусы относятся к призывам беглых. А вот 25 марта нас ждет действительно настоящий праздник. День уже легендарного Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Оперативники особо проявили себя во время подавления антибелорусского мятежа и очистки общества от экстремистов и радикалов. Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

А хорошо… Хорошо пошла. Баба Нина в смысле. Одна. Са сьцягам. Нешта повизжала там в одиночестве. И получилась единственная фотография. На ней архангел Михаил поражает змеюку подколодную копьем. Вот и весь день вони. Вышел отметить только один человек. Случилось ли что-нибудь в Беларуси в День воли – читайте здесь. Нет змагарства. Оно испарилось, как роса. БЧБ теперь – это анекдот. Мелочь. А Президент есть. Он играет в хоккей, и на матче положительные эмоции получают дети Донбасса. Он дает интервью японскому телеканалу, и мудрые жители Страны восходящего солнца восхищаются им. Он три шкуры снимает с не оправдавших вложения и доверие спортсменов и вдохновляет нас на новые бои в информационном фронте. И так будет всегда. Ложь – не есть правда, а истина всегда одна.

Григорий Азаренок:

А в это время наемники из банды имени польского бандита приняли присягу. Пилипчук приехала в Польшу вербовать змагаров стать мясом. И даже забытый агент Болек, он же Лебедько, прибыл в Киев поддержать боевой дух нацистских наемников. И кто орал про войну? Кто выл, как теля: не едьте, сделайте все, чтобы остаться. Шизофрения – она не лечится. Но достоянием общественности стала очень интересная запись. На ней кровавой барыне со старческими усиками задают, как говорит евнух с радио за евро, пытанечка. Хоть и длинно, но послушать надо.

– Знаете ли вы все этапы плана «Перамога» лично, Светлана Георгиевна? Читали ли документ, досконально ли изучили и готовы ли публично отчитаться за все уже проведенные мероприятия плана, цели и результат? – Это достаточно секретный план, за который несет ответственность Bypol. – То есть вы призываете белорусов делать что-то в соответствии с планом «Перамога», даже не зная, куда вы их призываете? Спасибо. – Светлана, давайте нормально общаться. Я этого тона не понимаю. Люди, которые вступают в план «Перамога», дальше общаются с сотрудниками Bypol. Контакт происходит между ними. – Мне только хотелось узнать, знаете ли вы этот план и знаете ли вы, куда вы зовете людей. Я поняла, что нет. И этого достаточно. – Зовем людей вступать в план «Перамога». И дальше идет сотрудничество с Bypol. – Об этом я и говорю, что вы людей перенаправляете, не понимая, куда. Давайте следующий вопрос. Оказывал ли офис когда-либо влияние… – Я прошу прощения, один момент. Возвращаясь к предыдущему вопросу по плану «Перамога». Светлана, ваши выводы – это ваша интерпретация, которая не связана никак с ответом Светланы. – Хорошо, пожалуйста. – І ваша інтэрпрэтацыя, Светлана, вы збіраецесь цытаваць ці публікаваць? – Нет, я собираюсь сделать свою интерпретацию данного разговора. Если вы хотите «цытаваць», давайте «цытаваць». Давайте дальше, пожалуйста, очень мало времени вы мне выделили. – Вы понимаете, общение тет-а-тет – это не для публики? – І вы не маеце права цытаваць.