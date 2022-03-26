Григорий Азарёнок: «И кто орал про войну? Кто выл, как теля: не едьте, сделайте всё, чтобы остаться»

Провалившийся праздник маргиналов и экстремистов показал, как на самом деле белорусы относятся к призывам беглых. А вот 25 марта нас ждет действительно настоящий праздник. День уже легендарного Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Оперативники особо проявили себя во время подавления антибелорусского мятежа и очистки общества от экстремистов и радикалов.
Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
А хорошо… Хорошо пошла. Баба Нина в смысле. Одна. Са сьцягам. Нешта повизжала там в одиночестве. И получилась единственная фотография. На ней архангел Михаил поражает змеюку подколодную копьем. Вот и весь день вони.
Вышел отметить только один человек. Случилось ли что-нибудь в Беларуси в День воли – читайте здесь.
Нет змагарства. Оно испарилось, как роса. БЧБ теперь – это анекдот. Мелочь. А Президент есть. Он играет в хоккей, и на матче положительные эмоции получают дети Донбасса. Он дает интервью японскому телеканалу, и мудрые жители Страны восходящего солнца восхищаются им. Он три шкуры снимает с не оправдавших вложения и доверие спортсменов и вдохновляет нас на новые бои в информационном фронте. И так будет всегда. Ложь – не есть правда, а истина всегда одна.
Григорий Азаренок:
А в это время наемники из банды имени польского бандита приняли присягу. Пилипчук приехала в Польшу вербовать змагаров стать мясом. И даже забытый агент Болек, он же Лебедько, прибыл в Киев поддержать боевой дух нацистских наемников. И кто орал про войну? Кто выл, как теля: не едьте, сделайте все, чтобы остаться. Шизофрения – она не лечится.
Но достоянием общественности стала очень интересная запись. На ней кровавой барыне со старческими усиками задают, как говорит евнух с радио за евро, пытанечка. Хоть и длинно, но послушать надо.
– Знаете ли вы все этапы плана «Перамога» лично, Светлана Георгиевна? Читали ли документ, досконально ли изучили и готовы ли публично отчитаться за все уже проведенные мероприятия плана, цели и результат?
– Это достаточно секретный план, за который несет ответственность Bypol.
– То есть вы призываете белорусов делать что-то в соответствии с планом «Перамога», даже не зная, куда вы их призываете? Спасибо.
– Светлана, давайте нормально общаться. Я этого тона не понимаю. Люди, которые вступают в план «Перамога», дальше общаются с сотрудниками Bypol. Контакт происходит между ними.
– Мне только хотелось узнать, знаете ли вы этот план и знаете ли вы, куда вы зовете людей. Я поняла, что нет. И этого достаточно.
– Зовем людей вступать в план «Перамога». И дальше идет сотрудничество с Bypol.
– Об этом я и говорю, что вы людей перенаправляете, не понимая, куда. Давайте следующий вопрос. Оказывал ли офис когда-либо влияние…
– Я прошу прощения, один момент. Возвращаясь к предыдущему вопросу по плану «Перамога». Светлана, ваши выводы – это ваша интерпретация, которая не связана никак с ответом Светланы.
– Хорошо, пожалуйста.
– І ваша інтэрпрэтацыя, Светлана, вы збіраецесь цытаваць ці публікаваць?
– Нет, я собираюсь сделать свою интерпретацию данного разговора. Если вы хотите «цытаваць», давайте «цытаваць». Давайте дальше, пожалуйста, очень мало времени вы мне выделили.
– Вы понимаете, общение тет-а-тет – это не для публики?
– І вы не маеце права цытаваць.
Григорий Азаренок:
Вот так вот, змагарики. Зовет вас на убой, на теракты, на верные сроки, на смерть. И сама об этом не знает. И тут же приплывает пингвин Франак и крякает: вы не смеете это нигде показывать. Но мы смеем. И покажем все. И расскажем. И поможет нам в этом легендарный ГУБОП. В понедельник у них праздник. Это наш СМЕРШ, наша гвардия, наш авангард. Мы поздравляем прославленное управление. И желаем каждому змагару, каждому пераможцу, ощутить на себе легкий ператрус и стать звездой роликов у знаменитой двери. Жыве ГУБАЗіК, товарищи.
«Эти глупцы – всего лишь товар». О чем говорили Азаренок и Бедункевич накануне Дня ГУБОПиК? Читать здесь.