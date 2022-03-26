«Вот это дерево высаживал я. Моё дерево». Как брестчане помогают властям в уборке и озеленении города?

Новости Беларуси. Продолжается весенний сезон благоустройства и озеленения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хорошая погода способствует желанию навести порядок не только дома. Белорусы облагораживают дворы, а также исторические места. Брестчане 26 марта приводили в порядок воинские захоронения. В Большом Тростенце под Минском с граблями в руках трудились работники культуры, а в самой столице учащиеся колледжа с утра высаживали деревья. Начало дня на субботнике провела и наша съемочная группа. Репортаж Оксаны Семашко.

Тысячи активных людей разных возрастов заботятся как о прошлом, так и о настоящем. Ежегодно Брест подтверждает статус самого зеленого областного центра. Участники экологической акции уверены, он станет еще краше, когда вдоль набережной раскинется новый парк из сосен, лип, девичьего винограда и лиан. «Это не просто труд». В Бресте около 3 тысяч школьников наводят порядок на местах воинских захоронений. Подробнее.

Алексей Кривоносов, житель Бреста:

Отличная погода для работы, поэтому работаем, копаем. Высаживаю свое дерево, чтобы друзей можно было привести и сказать: вот это дерево высаживал я. Мое дерево.