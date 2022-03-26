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«Вот это дерево высаживал я. Моё дерево». Как брестчане помогают властям в уборке и озеленении города?

26 марта 2022 17:07
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Новости Беларуси. Продолжается весенний сезон благоустройства и озеленения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хорошая погода способствует желанию навести порядок не только дома. Белорусы облагораживают дворы, а также исторические места. Брестчане 26 марта приводили в порядок воинские захоронения. В Большом Тростенце под Минском с граблями в руках трудились работники культуры, а в самой столице учащиеся колледжа с утра высаживали деревья.

Начало дня на субботнике провела и наша съемочная группа. Репортаж Оксаны Семашко.

«Вот это дерево высаживал я. Моё дерево». Как брестчане помогают властям в уборке и озеленении города?-1

Тысячи активных людей разных возрастов заботятся как о прошлом, так и о настоящем. Ежегодно Брест подтверждает статус самого зеленого областного центра. Участники экологической акции уверены, он станет еще краше, когда вдоль набережной раскинется новый парк из сосен, лип, девичьего винограда и лиан.

«Это не просто труд». В Бресте около 3 тысяч школьников наводят порядок на местах воинских захоронений. Подробнее.

«Вот это дерево высаживал я. Моё дерево». Как брестчане помогают властям в уборке и озеленении города?-4

Алексей Кривоносов, житель Бреста:
Отличная погода для работы, поэтому работаем, копаем. Высаживаю свое дерево, чтобы друзей можно было привести и сказать: вот это дерево высаживал я. Мое дерево.

«Вот это дерево высаживал я. Моё дерево». Как брестчане помогают властям в уборке и озеленении города?-7

Набережная в Бресте протяженностью более 2,5 километра получит продолжение к Брестской крепости через год. Также в городе появятся новые площадки для активного отдыха и не только.

«Вот это дерево высаживал я. Моё дерево». Как брестчане помогают властям в уборке и озеленении города?-10

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
В рамках государственно-частного партнерства здесь можно выделить прекрасные инвестиционные пятна для строительства развлекательных учреждений, точек общепита. Здесь нет жилого сектора, поэтому это очень-очень благоприятно для того, чтобы каждый мог найти себе что-то по интересам.

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# Субботники в Беларуси # общество # Алексей Кривоносов # Оксана Семашко # Александр Рогачук # Фотофакт

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