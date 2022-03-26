«Эти глупцы – всего лишь товар». О чём говорили Азарёнок и Бедункевич накануне Дня ГУБОПиК?

Провалившийся праздник маргиналов и экстремистов показал, как на самом деле белорусы относятся к призывам беглых. А вот 28 марта нас ждет действительно настоящий праздник. День уже легендарного Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Оперативники особо проявили себя во время подавления антибелорусского мятежа и очистки общества от экстремистов и радикалов. Григорий Азаренок посетил ГУБОП. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы в гостях в знаменитом Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией накануне их профессионального праздника. Михаил Петрович Бедункевич – наш собеседник. Григорий Азарёнок: «И кто орал про войну? Кто выл, как теля: не едьте, сделайте всё, чтобы остаться». Подробнее. «Мы к этому готовы, мы знаем, как с этим бороться». Бедункевич о призывах возобновить протестное движение

Григорий Азаренок:

Михаил Петрович, накануне дня вашего управления, расскажите какие достижения, на что сейчас основная нацеленность бойцов отряда и как обстановка? Михаил Бедункевич, заместитель начальника ГУБОПиК МВД Беларуси:

К основным достижениям можно отнести полную зачистку общества от радикальных элементов, что позволяет сохранять мир и спокойствие на улицах нашей страны. Обстановка в настоящее время спокойная, но мы наблюдаем попытки беглых предателей возобновить протестное движение, реанимировать, попытаться вернуть то, что было в 2020 году, на фоне событий происходящих в Украине путем создания фейков, информации недостоверной, различных вбросов, призывов, откровенной лжи, дискредитации. Но мы к этому готовы, мы знаем, как с этим бороться. У нас есть методы, у нас есть алгоритмы, по которым мы работаем. У нас уже есть опыт. Бедункевич о беглых белорусах, которые принимают участие в военных действиях в Украине: их ждет уголовная ответственность

Григорий Азаренок:

Вы сказали, что активизировались и беглые, и местные, спящие, можно так сказать. Давайте начнем с внешней повестки. Вот сейчас мы видим, они визжали, орали: нет войне и еще что-то такое. А сейчас они организовали в Польше вербовочные пункты для отправки практически на убой. Мы видим физиологию, то, что произносят, то, что публикуют те так называемые легионеры, которые там уже сформированы в некие отряды и так далее. Михаил Бедункевич:

Мы видим картинку: как они красуются, делают фотографии, выпиливают какие-то там истории свои, на самом деле не покидая пределов киевской окружной дороги. Я думаю, что эти люди являются большим горем для своей семьи. Семьи, наверное, молятся только, чтобы они попали в плен, а не были уничтожены чеченским спецназом или российскими десантниками, которые с успехом проводят операцию по денацификации. Потому что эти люди – типичные представители нацистов, неонацистов. Частично выходцы из фанатского движения.

Григорий Азаренок:

Мы знаем, что это все ваши уже старые знакомые. По нацистским, по фанатским делам. И вы об этом сказали. Немножко про моральную сторону, не называя их фамилии, но мы видели у них всех там Гитлеры, Гиммлеры, свастики, наркотики, постоянно какая-то дрянь. И сейчас они все сбились в эту суполку. И мы видим, что продолжают их вербовать, продолжают вытягивать людей из Беларуси пытаться. В Польше целый пункт сделали. Сейчас в Украину поехали. Михаил Бедункевич:

Нам известны 50 человек, которые заявили о своем участии в деятельности батальона так называемого. Этим лицам дана правовая оценка, об этом еще не говорили, возбуждено дело о соучастии в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства, статья 361, часть 3. Мы их всех знаем, их ждет в Республике Беларусь, в случае возвращения, уголовная ответственность. Сейчас взаимодействуем с правоохранительными органами Российский Федерации по обмену данными по этим лицам, о местах их нахождения. И для своих родственников они являются... Григорий Азаренок:

То есть, бойцы Кадырова, русские десантники знают, где они, кто они, зачем они, откуда они? Михаил Бедункевич:

Я думаю, что они и так знают, но при возможности мы информацией помогаем. Эти глупцы – всего лишь товар, в обмен на который сбежавшие за границу предатели нашей страны получают денежные гранты для своей сытой жизни. Ответственность за создание пропаганды этой биржи идиотов лежит исключительно на продажных лицемерных предателях и их американских кукловодах, которые как не жалеют сейчас население Украины, так и не пожалели бы и наш народ. «Государство не допустит проведения террористических актов». Бедункевич рассказал о противодействиях терактам в Беларуси

Григорий Азаренок:

Попробовали действовать своими подлыми террористическими методами: акции на железной дороге. К этому призывал Bypol, советник президента Украины, этот сумасшедший Арестович, и все остальные. Как противодействуете? Михаил Бедункевич:

Мы также наблюдаем скоординированность действий этих сил, о которых вы сказали, здесь вписался и Bypol, сообщество беглых предателей, деятельность которых в Республике Беларусь запрещена, которые призвали глупцов выходить, минировать. Соответственно, мы приняли меры и произвели задержание тех людей, которые постарались нанести вред инфраструктуре Белорусской железной дороги. В настоящее время их ждет длительное лишение свободы, тюремное заключение. А тех лиц, которые вынашивают намерения принять участие в таких радикальных действиях, мы предупреждаем, что они будут задержаны. Мы их знаем. У нас достаточно сил и средств эффективно противодействовать этим призывам, этим террористическим действиям. Напоминаем, что сроки очень жесткие. До 20 лет лишения свободы. Григорий Азаренок:

Насколько я знаю, основной массив тех, кто задерживается сейчас по этим железнодорожным делам, – это люди, которые уже были замешаны в эту грязную протестную деятельность. Получали за незаконное пикетирование, за митинги или может еще за какие-то хулиганские дела административную ответственность, либо штраф, либо домашнюю химию. И вот сейчас они вновь наступают на эти грабли. Я так понимаю, что теперь уже разговор будет вестись на другом языке? Михаил Бедункевич:

Да, конечно. Эти лица в подавляющем большинстве попадали в поле зрения правоохранительных органов. Применялись различные меры наказания, в том числе и административные. В том числе и несвязанные с лишением свободы. Один раз государство пошло им навстречу: простило, дало возможность исправиться. И к тем, кто не понял, будет применяться нулевая толерантность: самые максимальные сроки лишения свободы. Государство не допустит проведения террористических актов на своей территории. «Есть шанс у каждого оказаться около этой двери». Бедункевич о работе Telegram-канала ГУБОПиК

Григорий Азаренок:

Мы видим, что покоя вы не даете вообще всем. Три раза Telegram удалял ваш Telegram-канал авторский. И он постоянно возрождался, как птица феникс, набирал подписчиков. Сейчас новый возрождается. Но как вообще это информационное противоборство? Ведь, скажем прямо, вы этому не учились, никто к этому не готовил, а вот так эффективно начали работать, с такой классной информацией, такие классные ролики. Они просто сходят с ума: пишут тысячи жалоб. Как развивалась тема? Михаил Бедункевич:

Мы лишь показывали правду. Показывали обстановку, в какой живут змагары. Показывали образ жизни их, давали возможность им высказаться. Есть сейчас обратная связь, бот, в котором к нам поступает различная информация. И пишут: давайте больше видео, показывайте объективнее. Григорий Азаренок:

Рассказывают, где змагары затаились, может быть? Михаил Бедункевич:

Предоставляют значительное количество информации. Мы пытались подсчитать: у нас порядка 12 тысяч сообщений за прошлый год с информацией, которая, действительно, требовала проверки. Также змагарам, которые смотрят нас, мы тоже говорим, что есть шанс у каждого оказаться около этой двери, высказать свою позицию, рассказать, как и что. «Люди мотивированы, сотрудники идут только вперед». Бедункевич поздравил сотрудников с Днем ГУБОПиК