Пустовой: «Все против того, чтобы наши солдаты были в Украине, их там нет. Но зато там есть беглые белорусы»

Колокола Хатыни звучат набатом. Стрелки на часах судного дня снова начали движение. Нацизм не остался в истории. Нацизм расцветает под знаменами марионеточных стран. Зараза, которая отравляет народы, живуча даже в книгах. Но Беларусь помнит и остается форпостом настоящих ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

За Беларусь и Президента. На том и стою. Почему стою, а не сижу, например? Ну типа, политический как юморной стендап – трендово. Опять же, шарики лопнуть. Все для того, чтобы бывшим змагарам было невероятно весело. Я ж вас люблю, соотечественники, и переживаю, хочу донести, кто и как вас одурачить хочет. Чтобы вас, любителей лофетов, не обули в лапти, например, заморские кандалы или, того хуже, в берцы и в окопы к украинским националистам. Но если серьезно, то глубинный смысл в другом. Стою, потому как последние два года рассиживаться нельзя. Мало раздеваться и работать. Надо верно стоять на государственных позициях. Ну как можно сидя говорить о Победе, Хатыни, о героях настоящих?

Итак, на этой неделе, как и всегда, море новостей, океан. И не утонуть в них. Не захлебнуться от потоков фейков. А знаете, давайте без этого зализанного понятия «фейк», по-русски эту звучит конкретно – ложь. Не уйти с головой в эту глубину неправды зрителям, читателям, подписчикам помогает старая добрая пропаганда. Ну это как пример, наглотаетесь американо-польского фастфуда с химией всякой, с технологиями, искусственно повышающими вкус, а потом надо и нормальной пищи попробовать. Поэтому в информационном меню вот она – пропаганда.

Президент Беларуси: мы не врем, мы даже не приукрашиваем, у нас достаточно инфоповодов и фактов – подробнее здесь.

А теперь в Красном Береге что рассказывают? Я там больше года не был. Что там говорят во время экскурсий – мне вчера рассказали. Мама меня с детства учила – мужчины не плачут, они огорчаются. Плачут, мама, плачут, даже старшие офицеры. Когда на экскурсии в Красном Береге они услышали, что у деток брали кровь просто для анализов. Оказывается, рассказывать правду не толерантно. Немецкие туристы обижаются, замечание сделали – такого не могло быть. Да, Хатыни тоже не было. И бомбежек Югославии не было.