«Это не просто труд». В Бресте около 3 тысяч школьников наводят порядок на местах воинских захоронений

Новости Беларуси. Чтить память делом. В Бресте около трех тысяч школьников вышли на уборку с благородной миссией – навести порядок на местах воинских захоронений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На гарнизонном кладбище в Бресте почти полтысячи могил времен Великой Отечественной. Из них 67 братских, где покоятся порядка тысячи советских солдат. Здесь хоронили тех, кто погиб в боях в Брестской области и Польше. И пока у соседей в ЕС в прямом эфире центрального телеканала сносят памятник воинам-освободителям, юные белорусы с трепетом заботятся о могилах героических дедов и прадедов.

Анастасия Онищук, ученица СШ № 27 Бреста:

Для нас, учащихся, уборка территории вокруг памятника – это не просто труд. Мы познакомились с историей создания памятника, почтили память погибших воинов.

Артем Сарапин, студент Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина:

Мое личное желание и выступило таким катализатором, чтобы прийти сюда. Мои родственники тоже сражались на войне, защищали нашу Родину. Воевали как с 1939, так и с 1941 до 1945. Я считаю, что, ухаживая за этими павшими воинами, я подаю пример тем учащимся, детям, которые могут ухаживать за моими родственниками, которые похоронены не здесь.