«А что погода? Мы же работать пришли». В Минске работники культуры вышли на субботник в Большом Тростенце

Новости Беларуси. Минчане 26 марта решили потрудиться на субботнике недалеко от обелиска в Большом Тростенце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители сферы культуры столицы убирали площадку от прошлогодней листвы. В благородном деле участвовали представители почти сотни организаций. Библиотекари, артисты театров, педагоги школ искусств охотно откликнулись на участие в акции по благоустройству. А наведение порядка в знаковых местах в истории страны – поделились они – особенно ценно. Виталий Брель на субботнике в Большом Тростенце: «Мы работаем на местах очень знаковых». Подробнее.

Владимир Бронь, настройщик музыкальных инструментов детской музыкальной школы № 19:

Настроение хорошее. Погода… А что погода? Мы же работать пришли. Каждый год мы на субботниках. А чего им выходить из моды? Это неплохое мероприятие. И люди с удовольствием, конечно, и ходят, и работают – не в тягость.