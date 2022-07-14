Фестиваль уличного искусства «На семи ветрах» пройдёт в Витебске. Кто может стать участником?
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – художественный руководитель молодежного театра «Колесо» Влада Цвики, а также режиссер этого театра Кирилл Селиванов. Они же куратор и режиссер фестиваля «На семи ветрах».
Александр Меженный, ведущий:
Посмотрите, какая красота. Мы на Пушкинском мосту в Витебске. Кстати, Пушкина в Витебске очень любят. Говорят, именно здесь ему рассказали историю, которая потом легла в основу романа «Дубровский». Но поговорим о фестивале уличного искусства «На семи ветрах». Фестиваль проводится уже в восьмой раз. Какие цели преследуете и чем фестиваль 2022 года будет отличаться от предыдущих?
Влада Цвики, руководитель и куратор фэста уличного искусства «На семи ветрах»:
Как всегда, наш фестиваль отличается тем, что он совершенно некоммерческий, и все гости, которые к нам приезжают, приезжают, живут за свой счет и радуют город совершенно бесплатно. Опять же, в этом году любимая цифра 7, поэтому семь направлений уличного искусства и семь площадок. А про площадки лучше расскажет Кирилл.
Кирилл Селиванов, режиссер фэста уличного искусства «На семи ветрах»:
Площадок действительно семь. Можно выделить одну. Которая появилась в прошлом году на закрытии фестиваля, – это крыша Марко-Сити. В этом году она уже полноценно существует и полноценно будет работать. Также на Пушкинской площади у нас есть площадка, на которой будут выступать кавер-бенды, музыканты, танцоры, циркачи. Толстого, 7, площадка буквально за нами. На которой будут преимущественно выступать танцоры, а также некоторые музыкальные коллективы. Дворик ЦСИ и кинодворик. Там будут проходить кинопоказы, выступать барды и поэты-музыканты бардовского направления. Именно авторская песня. Также у нас есть «золотая рыбка» недалеко.
Влада Цвики:
Там можно загадать одно желание на двоих.
Александр Меженный:
Получается, танец, песня, театр, кино. Что еще?
Влада Цвики:
Перформеры.
Кирилл Селиванов:
15 числа в 19:00 шествие стартует от концертного зала, пройдет по проспекту Ленина и поднимется на Марко-Сити. Зрителям будет предложено идти по сторонам, и в момент, когда мы будем переходить Ленина и Фрунзе, мы сместимся к зрителям. Уже им можно будет включиться.
Александр Меженный:
Я так понимаю, что уличные театры информированы. А если просто кто-то из зрителей захочет надеть красивый костюм.
Влада Цвики:
Вы сразу сказали – если красивый костюм. Если будет костюм, мы его конечно поставим в шествие. Мы получили в этом году 180 заявок. Около 100 приняли. Мне бы хотелось еще больше заявок, еще больше участников. Ведь артисты занимаются уличным искусством не только потому, что они профессионалы, таких много. Они просто приезжают за нашим зрителем, за нашими классными оборудованными площадками, которые мы предоставляем, и за фестивальной историей. Хочется, чтобы и город, который приходит в огромном количестве к нам на площадки. Еще присоединялся и как участник. Было бы здорово, когда ты стоишь на площадке, видеть вокруг себя таких же сумасшедше-веселых, забавных людей. Потому что почти все выступления интерактивные. Если кавер-бенд выступает, площадка в движении. Может быть, на фаер-шоу придется постоять на безопасном расстоянии. Или театр внимательно и вдумчиво послушать. А так фестиваль – ради движения, праздничного настроения. Когда он растекается по всему городу, очень приятно видеть знакомые лица, которые в большом количестве приезжают сюда уже в восьмой раз.
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