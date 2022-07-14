Фестиваль уличного искусства «На семи ветрах» пройдёт в Витебске. Кто может стать участником?

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – художественный руководитель молодежного театра «Колесо» Влада Цвики, а также режиссер этого театра Кирилл Селиванов. Они же куратор и режиссер фестиваля «На семи ветрах». Александр Меженный, ведущий:

Посмотрите, какая красота. Мы на Пушкинском мосту в Витебске. Кстати, Пушкина в Витебске очень любят. Говорят, именно здесь ему рассказали историю, которая потом легла в основу романа «Дубровский». Но поговорим о фестивале уличного искусства «На семи ветрах». Фестиваль проводится уже в восьмой раз. Какие цели преследуете и чем фестиваль 2022 года будет отличаться от предыдущих?

Влада Цвики, руководитель и куратор фэста уличного искусства «На семи ветрах»:

Как всегда, наш фестиваль отличается тем, что он совершенно некоммерческий, и все гости, которые к нам приезжают, приезжают, живут за свой счет и радуют город совершенно бесплатно. Опять же, в этом году любимая цифра 7, поэтому семь направлений уличного искусства и семь площадок. А про площадки лучше расскажет Кирилл.

Кирилл Селиванов, режиссер фэста уличного искусства «На семи ветрах»:

Площадок действительно семь. Можно выделить одну. Которая появилась в прошлом году на закрытии фестиваля, – это крыша Марко-Сити. В этом году она уже полноценно существует и полноценно будет работать. Также на Пушкинской площади у нас есть площадка, на которой будут выступать кавер-бенды, музыканты, танцоры, циркачи. Толстого, 7, площадка буквально за нами. На которой будут преимущественно выступать танцоры, а также некоторые музыкальные коллективы. Дворик ЦСИ и кинодворик. Там будут проходить кинопоказы, выступать барды и поэты-музыканты бардовского направления. Именно авторская песня. Также у нас есть «золотая рыбка» недалеко. Влада Цвики:

Там можно загадать одно желание на двоих. Александр Меженный:

Получается, танец, песня, театр, кино. Что еще? Влада Цвики:

Перформеры. Кирилл Селиванов:

15 числа в 19:00 шествие стартует от концертного зала, пройдет по проспекту Ленина и поднимется на Марко-Сити. Зрителям будет предложено идти по сторонам, и в момент, когда мы будем переходить Ленина и Фрунзе, мы сместимся к зрителям. Уже им можно будет включиться.