Фамилия – это принадлежность к роду. Что такое рунический код, рассказала мастер эзотерических практик

Звезды пророчат. Астрология вызывает множество споров. Что это – наука, система знаний или просто шарлатанство? О том, стоит ли слепо верить гороскопам и сверять свою жизнь с космическими часами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Что можно посмотреть через руны?