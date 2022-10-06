Фамилия – это принадлежность к роду. Что такое рунический код, рассказала мастер эзотерических практик

Звезды пророчат. Астрология вызывает множество споров. Что это – наука, система знаний или просто шарлатанство? О том, стоит ли слепо верить гороскопам и сверять свою жизнь с космическими часами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Что можно посмотреть через руны?
Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:
Рунокод – дата рождения, фамилия, имя, отчество. Потому что фамилия, имя, отчество действительно имеют очень большое значение. Фамилия – это у нас принадлежность к роду. Бывает, что через рунокод мы можем посмотреть. Если я, например, возьму фамилию бабушки, в какую ветку рода пойду, мне какие род права выпишет? Поэтому очень интересно. Астрология, если более тоненькие вещи смотрит, то здесь красная, широкая нить на твою жизнь с этой фамилией.
Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:
Астрология тоже рассматривает фамилию и имя. Есть астрология имени.
«Гадать или предсказывать на рунах». Какими способностями надо обладать и можно ли этому научиться – подробнее здесь.