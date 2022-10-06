Прямой эфир

Фамилия – это принадлежность к роду. Что такое рунический код, рассказала мастер эзотерических практик

06 октября 2022 15:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Звезды пророчат. Астрология вызывает множество споров. Что это – наука, система знаний или просто шарлатанство? О том, стоит ли слепо верить гороскопам и сверять свою жизнь с космическими часами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Что можно посмотреть через руны?

Фамилия – это принадлежность к роду. Что такое рунический код, рассказала мастер эзотерических практик-1

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:
Рунокод – дата рождения, фамилия, имя, отчество. Потому что фамилия, имя, отчество действительно имеют очень большое значение. Фамилия – это у нас принадлежность к роду. Бывает, что через рунокод мы можем посмотреть. Если я, например, возьму фамилию бабушки, в какую ветку рода пойду, мне какие род права выпишет? Поэтому очень интересно. Астрология, если более тоненькие вещи смотрит, то здесь красная, широкая нить на твою жизнь с этой фамилией.

Фамилия – это принадлежность к роду. Что такое рунический код, рассказала мастер эзотерических практик-4

Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:
Астрология тоже рассматривает фамилию и имя. Есть астрология имени.

«Гадать или предсказывать на рунах». Какими способностями надо обладать и можно ли этому научиться – подробнее здесь.

# Необычное # общество # Ольга Шерснёва # Татьяна Дунаева # Анжелика Шестовец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Привлечение инвестиций и кадровые резервы. На форуме в Минске обсудили актуальные вопросы для работников культуры
06 октября 2022 15:04

Привлечение инвестиций и кадровые резервы. На форуме в Минске обсудили актуальные вопросы для работников культуры

Казахская делегация посетила столичную гимназию имени Мухтара Ауэзова в честь 125-летия писателя
06 октября 2022 14:55

Казахская делегация посетила столичную гимназию имени Мухтара Ауэзова в честь 125-летия писателя

150 тысяч дел о людях и предприятиях. Какие тайны хранит слуцкий архив и как отмечают профпраздник его работники?
06 октября 2022 14:45

150 тысяч дел о людях и предприятиях. Какие тайны хранит слуцкий архив и как отмечают профпраздник его работники?