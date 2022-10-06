150 тысяч дел о людях и предприятиях. Какие тайны хранит слуцкий архив и как отмечают профпраздник его работники?

Новости Беларуси. 6 октября архивисты отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Именно благодаря работе этих специалистов наше историческое наследие находится в надежных руках, а сохранившиеся документы позволяют потомкам узнать больше о жизни своих предков. Всего в центральном регионе действует четыре государственных архива, в том числе три зональных. В одном из них побывала и наш корреспондент Алеся Иванова.

Зональный государственный архив в Слуцке – место поистине уникальное. Здесь в открытом доступе хранятся сведения из 150 тысяч дел: о людях, предприятиях и об организациях. Кстати, не только из Слуцкой области. В архиве можно найти документы из Любанского, Стародорожского, Копыльского и Солигорского районов. А для того, чтобы облегчить поиск, все дела разбиты по темам и так называемым карточкам. Здесь их около 50.

Елена Скобелева, заместитель директора Зонального государственного архива в городе Слуцке:

Карточки у нас расположены в ячейках, которые у нас сформированы по сферам деятельности. Например, транспорт, водное хозяйство, кооперация. Данные карточки предназначены для нахождения информации и исполнения запросов. Данная карточка предоставляет информацию о содержании документа и где его можно найти.

Чтобы попасть в архив, достаточно подать запрос на предоставление необходимой информации. С ней можно ознакомиться на месте, в читальном зале. Именно здесь зачастую работают исследователи, педагоги, экономисты, бухгалтеры. Приходят и простые граждане, которые хотят изучить историю своего рода и малой родины.

Ирина Бородина, директор Зонального государственного архива в городе Слуцке:

В последние годы возрос интерес к популяризации документов, к их использованию. В Год исторической памяти мы активизировали свою работу с учащимися учреждений образования Слуцка и других районов в формах акции «Архив в школе». Здесь мы проводим совместные круглые столы, участвуем в работе классных часов, экскурсии, семинары. Вместе с педагогами наши сотрудники делают подборку для экспозиции школьных музеев. Святая святых архива – его хранилища. Здесь их всего три. В них можно найти дела практически по любой теме. Каждое разбито на разделы.

Алеся Иванова, корреспондент:

А в этом хранилище находятся документы рай- и горисполкомов, а также учреждений образования и здравоохранения. Всего около 50 тысяч единиц. Здесь можно найти информацию об имущественных и наследственных правах граждан, а также узнать историю образования школ и больниц.

Самый старый документ архива датируется 1944 годом. Есть здесь и печатные издания прошлого столетия. Всего может храниться 440 тысяч единиц. Однако пока пространство занято лишь на треть. А это значит, что дополнительные площади у слуцкого архива есть на несколько десятилетий вперед.