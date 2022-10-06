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Казахская делегация посетила столичную гимназию имени Мухтара Ауэзова в честь 125-летия писателя

06 октября 2022 14:55
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Международное сотрудничество. Делегация Казахстана посетила 143-ю столичную школу имени Мухтара Ауэзова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это представители посольства и журналисты. Они стали гостями вечера, посвященного 125-летию писателя и драматурга Мухтара Ауэзова.

Казахская делегация посетила столичную гимназию имени Мухтара Ауэзова в честь 125-летия писателя-1

Была подготовлена литературная программа – школьники читали стихи на казахском языке. А еще стороны обменялись опытом в системе образования и поделились инновационными идеями.

Казахская делегация посетила столичную гимназию имени Мухтара Ауэзова в честь 125-летия писателя-4

Вадим Панасевич, директор средней школы № 143 имени М.О. Ауэзова:
В рамках этого мероприятия рассмотрится один из величайших трудов великого общественного деятеля Мухтара Ауэзова «Путь Абая», который наш белорусский писатель перевел на белорусский язык. Естественно, данное произведение, которое вошло во всемирный фонд мировой литературы, подчеркивает ту значимость писателя Ауэзова для казахстанского народа.

Казахская делегация посетила столичную гимназию имени Мухтара Ауэзова в честь 125-летия писателя-7

Асхат Мукашев, советник Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь:
У нас есть Ассамблея народа Казахстана, где очень хорошо представлены представители белорусского народа, белорусского этноса. Открыт культурный центр. Также казахский культурный центр открыт в Белорусском национальном университете. Это говорит об очень высоком уровне взаимодействия наших стран.

Казахская делегация посетила столичную гимназию имени Мухтара Ауэзова в честь 125-летия писателя-10

История сотрудничества 143-й школы с Казахстаном началась в 1998 году. За это время многие учащиеся и педагоги неоднократно побывали в солнечной стране. А в самой школе была создана музейная экспозиция, посвященная Мухтару Ауэзову, а также истории и культуре Казахстана.

# Беларусь-Казахстан # общество # Вадим Панасевич # Асхат Мукашев # Мухтар Ауэзов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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