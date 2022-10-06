Привлечение инвестиций и кадровые резервы. На форуме в Минске обсудили актуальные вопросы для работников культуры

Новости Беларуси. Привлечение инвестиций и кадровые вопросы. Эти темы обсуждались во время форума «Культура столицы – 2022», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Третий день был организован на базе кинотеатра «Центральный». Здесь собрались руководители и работники сферы культуры, представители прокуратуры, комитета по труду, занятости и соцзащите. Говорили о формировании кадрового резерва, способах привлечения ресурсов для реализации проектов и взаимодействии с профсоюзной организацией.

Наталья Ясинская, заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: В ходе практической работы возникают вопросы об отсутствии работы длительной у работника – как и у кого запрашивать характеристику, отсутствие работы на территории Республики Беларусь. Необходимость запроса характеристики на молодых специалистов, на лиц, которые направлены на трудоустройство по броне из службы занятости, на обязанных лиц.

Евгения Спруть, главный специалист отдела искусств управления культуры Мингорисполкома:

Форум проходит впервые и уже в рамках предыдущих дней вынесено очень много вопросов на рассмотрение. Много практических вопросов – организация горячего питания для сотрудников школ искусств. Эти вопросы решаются в ходе форума, технические вопросы. Все-таки для культуры очень важно, чтобы непосредственно сами специалисты были обеспечены всем для того, чтобы функционировать и свою работу выполнять.

За три дня в форуме приняли участие более 500 работников сферы культуры. 7 октября в ТЮЗе торжественно наградят лучших представителей профессии.