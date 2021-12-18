Эмиль Чечко: «Никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили. Мы всегда убивали»

Новости Беларуси. То, что польский военнослужащий, уставший от произвола властей, попросил убежища в Беларуси, является «очередной вехой, свидетельствующей о кризисе западной демократии». Такое заявление сделал спикер нижней палаты парламента. Владимир Андрейченко добавил также, что данное Эмилем Чечко интервью белорусским СМИ подтверждает неоправданную жестокость польских властей, граничащую с преступлением, по отношению к мигрантам, поверившим в «европейское светлое будущее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эмиль Чечко, польский военнослужащий:

Когда мы приезжали на место, мы видели, что стоит военный Jelcz, грузовик. И один выходил, потом садились рядом друг с другом (читайте далее).

Я видел одну такую ситуацию, когда подходил какой-то волонтер и начинал спрашивать: «Куда вы их ведете?» А пограничник просто стрелял ему в лоб.

Ксения Лебедева, специальный корреспондент Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании:

Я правильно тебя понимаю, что они убивали в том числе и волонтеров? То есть ты такое видел? Не только беженцев, но это были и обычные поляки, которые хотели помочь беженцам?

Эмиль Чечко:

Я видел две такие ситуации.

Ксения Лебедева:

Две ситуации такие?

Эмиль Чечко:

Да.