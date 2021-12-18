Эмиль Чечко: «Никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили. Мы всегда убивали»
Новости Беларуси. То, что польский военнослужащий, уставший от произвола властей, попросил убежища в Беларуси, является «очередной вехой, свидетельствующей о кризисе западной демократии». Такое заявление сделал спикер нижней палаты парламента. Владимир Андрейченко добавил также, что данное Эмилем Чечко интервью белорусским СМИ подтверждает неоправданную жестокость польских властей, граничащую с преступлением, по отношению к мигрантам, поверившим в «европейское светлое будущее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эмиль Чечко, польский военнослужащий:
Когда мы приезжали на место, мы видели, что стоит военный Jelcz, грузовик. И один выходил, потом садились рядом друг с другом (читайте далее).
Я видел одну такую ситуацию, когда подходил какой-то волонтер и начинал спрашивать: «Куда вы их ведете?» А пограничник просто стрелял ему в лоб.
Ксения Лебедева, специальный корреспондент Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании:
Я правильно тебя понимаю, что они убивали в том числе и волонтеров? То есть ты такое видел? Не только беженцев, но это были и обычные поляки, которые хотели помочь беженцам?
Эмиль Чечко:
Я видел две такие ситуации.
Ксения Лебедева:
Две ситуации такие?
Эмиль Чечко:
Да.
Ксения Лебедева:
То есть двух человек они убили, поляков, волонтеров?
Эмиль Чечко:
Да.
Ксения Лебедева:
Ты сам это видел?
Эмиль Чечко:
Да. Никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили. Мы всегда убивали.
Ксения Лебедева:
Где тела этих мигрантов?
Эмиль Чечко:
Они закопаны в землю или растерзаны волками. Но большинство в ямах. Мне трудно сказать, сколько таких могил. Я был только одним солдатом, которого пограничники заставляли это делать. Туда просто должен попасть Красный Крест и все это расследовать.
Пробирался через границу голым, чтобы не заметили патрульные. Что говорит польский военный, который просит убежище в Беларуси? Читайте здесь.