Беженец: «Что нам делать дальше, если в Европу нас не пускают, а на польской границе, оказывается, убивают?»

Новости Беларуси. Откровения бежавшего польского солдата Эмиля Чечко обсуждают сегодня, 18 декабря, на границе беженцы, которые остаются в транспортно-логистическом центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для многих информация о регулярных убийствах в цивилизованной Европе оказалась шоком, ведь на месте жертв мог быть каждый из них.

Бина, беженец:

Мы возмущены этой новостью, мы ничего плохого не делаем ни Польше, ни Евросоюзу. Почему никто об этом не говорит, почему от нас скрывают? Что нам делать дальше, если в Европу нас не пускают, а на польской границе, оказывается, убивают? В Беларуси тоже трудно – непривычная погода. Я не понимаю, что нас ждет.