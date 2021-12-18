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Беженец: «Что нам делать дальше, если в Европу нас не пускают, а на польской границе, оказывается, убивают?»

18 декабря 2021 11:28
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Новости Беларуси. Откровения бежавшего польского солдата Эмиля Чечко обсуждают сегодня, 18 декабря, на границе беженцы, которые остаются в транспортно-логистическом центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для многих информация о регулярных убийствах в цивилизованной Европе оказалась шоком, ведь на месте жертв мог быть каждый из них.

Беженец: «Что нам делать дальше, если в Европу нас не пускают, а на польской границе, оказывается, убивают?»-1

Бина, беженец:
Мы возмущены этой новостью, мы ничего плохого не делаем ни Польше, ни Евросоюзу. Почему никто об этом не говорит, почему от нас скрывают? Что нам делать дальше, если в Европу нас не пускают, а на польской границе, оказывается, убивают? В Беларуси тоже трудно – непривычная погода. Я не понимаю, что нас ждет.

Беженец: «Что нам делать дальше, если в Европу нас не пускают, а на польской границе, оказывается, убивают?»-4

В транспортно-логистическом центре «Брузги» неподалеку от белорусско-польской границы остаются около 700 человек, немалая часть из которых женщины и дети.

Беженец: «Что нам делать дальше, если в Европу нас не пускают, а на польской границе, оказывается, убивают?»-7

Пробирался через границу голым, чтобы не заметили патрульные. Что говорит польский военный, который просит убежище в Беларуси? Читайте здесь.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Эмиль Чечко # Фотофакт

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