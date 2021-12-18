Беженец: «Что нам делать дальше, если в Европу нас не пускают, а на польской границе, оказывается, убивают?»

Новости Беларуси. Откровения бежавшего польского солдата Эмиля Чечко обсуждают сегодня, 18 декабря, на границе беженцы, которые остаются в транспортно-логистическом центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для многих информация о регулярных убийствах в цивилизованной Европе оказалась шоком, ведь на месте жертв мог быть каждый из них.
Бина, беженец:
Мы возмущены этой новостью, мы ничего плохого не делаем ни Польше, ни Евросоюзу. Почему никто об этом не говорит, почему от нас скрывают? Что нам делать дальше, если в Европу нас не пускают, а на польской границе, оказывается, убивают? В Беларуси тоже трудно – непривычная погода. Я не понимаю, что нас ждет.
В транспортно-логистическом центре «Брузги» неподалеку от белорусско-польской границы остаются около 700 человек, немалая часть из которых женщины и дети.
Пробирался через границу голым, чтобы не заметили патрульные. Что говорит польский военный, который просит убежище в Беларуси? Читайте здесь.