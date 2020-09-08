Маргарита Симоньян: нам стало понятнее, что происходит в душе у вашего Президента

Медиадиалог во Дворце Независимости длился почти два часа и затронул самые актуальные темы. По окончании разговора наши российские коллеги делились впечатлениями.

Маргарита Симоньян, главный редактор международного телеканала Russia Today:

Стало ли нам понятнее, что происходит в Беларуси? Нам, во-первых, стало понятнее, что происходит в душе у вашего Президента. Он говорил какие-то очень личные вещи.

Роман Бабаян: нанося удар по Беларуси, наносят удар по России. Я с Александром Лукашенко абсолютно согласен

Нечасто видишь лидера большой страны, тем более 25 лет находящегося у власти, да и небольшой страны, который говорит, что ему обидно.