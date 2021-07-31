Евгений Пустовой: вы же хотели невероятно модного и свободного Президента. Выбирали красавицу, а оказалось чудовище

Новости Беларуси. Продолжаем тему большого разговора Президента с местной вертикалью власти. 30 июля глава государства озвучил подробности отъезда Тихановской из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, с американскими господами политическая мигрантка, конечно, рассказала совсем другое. Скомпрометировала Тихановская сама себя своей же просьбой. О Томосе для Белорусской православной церкви. Беглянка продолжает пытаться раскалывать белорусское общество. Подробнее – Евгений Пустовой в «Политике без галстуков и купюр».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо встретиться, сделать фотографию. И дать печенюшку. Ну, слава богу. Если там уж действительно с печеньем проблемы, Роман [обращаясь к премьер-министру Роману Головченко – прим. ред.], надо отправить несколько пачек этих. Отправь. Александр Лукашенко: у Байдена сейчас полное замыкание на Россию. Он переживает, чуть ли не с ума сходит

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Из пшеничной муки высшего сорта, без ГМО, причем с символическим изображением белорусского колоса. До того, как Александр Лукашенко стал Президентом, пшеницу мы закупали аж в Казахстане. Сейчас своя есть. Но беглые мигранты выбрали хлеб с чужого стола. Ютятся на виллах чужбины и скитаются по заграничным кабинетам. Это «Политика без галстуков и купюр». В Белый дом водят экскурсии. За это надо заплатить. Капитализм. У нас, кстати, во Дворец Независимости можно попасть бесплатно, по записи. Но этот так, к слову. Так вот, пока еще незабытый персонаж Светлана Тихановская решила поехать в США. Даже с Байденом встретилась, стареющим президентом самой стареющей демократии мира.

Евгений Пустовой:

Это напоминает челядь, которая приехала на поклон к барину. А теперь честно ответьте хотя бы для себя: вам такой начальник нужен? Если копнуть глубже, это же ваш голос действительно украли. Вы же хотели невероятно модного и свободного Президента. Выбирали красавицу, а, когда макияж смыт, оказалось чудовище. Это я не про физические параметры. Это я про сущность всего этого политического шоу. Годичной давности. Говорят, Байден с Тихановской общались недолго. Ну, может, столько, сколько танец длится. А, как известно, кто женщину танцует, тот и... А тут задача была страну прибрать. Ивент-агенством выступил коллективный Запад. Через Польшу, Литву и Украину. Большой европейский цирк у нас уже не раз гастролировал. И каждый раз премьера проваливалась. В 2020-м подготовились основательно. И снова фиаско. Деньги на исходе. Неудачная актерка подалась на очередные гастроли. И не только денег просить себе, но и просить новых санкций всем белорусам. Невероятные, это тоже касается и вас. В этом вся сущность белорусской оппозиции: ничего доброго, только боль и слезы для людей. Вы для них никто, вы для них пушечное мясо.