Природа готовится к осени? Ждать ли белорусам жары в первую неделю августа

Ну а ждать ли жары белорусам в августе или пора готовиться к осени?

В отличие от засушливых первых июльских недель, по территории страны на неделе прошли кратковременные дожди и грозы, кое-где в утренние часы отмечался туман, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Анна Самофалова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:

Эта неделя будет характеризоваться неустойчивой, умеренно теплой погодой. В понедельник, 2 августа, с Западных Карпат через территорию Беларуси будет перемещаться частный циклон, ожидаются грозовые дожди различной интенсивности, в отдельных районах – сильные дожди. В дневные часы местами по республике ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, возможен град. Температура воздуха в ночные часы составит +12 – +20 °C, днем ожидается +19 – +26 °C.

Начиная со вторника, дождей станет меньше, температура воздуха приблизится к климатической норме. Кратковременные дожди ожидаются местами по республике, в дневные часы прогнозируются в отдельных районах грозы. Температура воздуха в ночные часы будет понижаться до +8 – +16 °C, днем ожидается +19 – +26 °C, в юго-восточных районах до +28 °C.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.