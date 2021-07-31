Григорий Азарёнок – Светлане Тихановской: «Ты жива осталась только благодаря белорусским спецслужбам»

Новости Беларуси. Печеньки в подарок беглой кухарке уже стали мемом в интернете. Однако сама история американских печенек совсем несмешная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ:

Напомню, что именно это стало символом украинского Майдана, после чего развязалась гражданская война. Поведение беглых маргиналов становится все более и более аморальным. Об этом авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

«И до какой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек!» Это писал Николай Гоголь. Но он не мог предполагать, что через 200 лет появится существо, которое при всем желании человеком не назовешь. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Оскорблять женщин в нашей культуре не принято. Но эта особь давно в лучших традициях западной толерастии стала третьим полом. Поэтому заслужила услышать правду о себе. Тихановская, ты мразь. Я видел тебя, жалкое чучело, в Минске на митингах. Тогда ты была всего лишь смешным ничтожеством. Но надо отдать должное – ты растешь, ты стала самой настоящей мразью. Григорий Азаренок:

Лесков написал «Леди Макбет Мценского уезда», рассказав о женщине, ради любовника возжелавшей убить мужа и детей. Но и там хоть в какой-то степени в мотивации присутствует любовь. В тебе же не осталось ничего человеческого. Одна зловонная ублюдочная гниль. Проклятая ведьма, подняла веки старому Вию? Или, может, что-нибудь другое? Ведь заслужила же ты печеньки. Посмотрите.

Светлана Тихановская:

Открывается дверь, заходит Джо Байден и приносит мне кипу печенек. Из Белого дома. Говорит: «Светлана, у нас замечательные печеньки». Григорий Азаренок:

Сколько же холуяжа, сколько подобострастия, сколько восторга. Ползала по паркету Белого дома и слизывала благословенные крохи. Так посмотри, особь, что такое американские печеньки.

Будь ты проклят, Порошенко, и твои дети до седьмого колена. Будь ты проклят, Порошенко!

Каждый день гибнут люди, каждый день.

Жить уже нельзя так, просто нельзя. Помогите, кто может. Помогите нам, сколько можно...

Посмотрите, вот это все, что это творится, что?

Я жрать хочу. Я пенсию уже седьмой месяц не получаю.

Очень боимся, в подвалах сидим.

Без оружия их убивать. Я клянусь, […], что я его […] четвертовать, сына его буду.

Украінці, що ж ви робите, ви ж бачите, що нас вбивають.

Скажите, за что? Что мы вам сделали? У вас что, жизнь забрали и землю?

Шестилетние дети читают на ночь молитвы.

11 дней мы никуда не выходили, воды нельзя попить, хлеба никто не ел. Это две недели сидеть взаперти.

Где эта власть, которая там сидит, бесстыжая. И я должна кричать «Слава Украине»? За что? За то, что я всю жизнь проработала, платила налоги и теперь сижу в подвале. И дети маленькие гибнут, руки, ноги отрывает. А я буду кричать «Слава Украине»? Григорий Азаренок:

Вот точно так эта змея и для вас хочет. Прийти в разрушенный войной Минск и пожрать печенек на крови. Подавись ими, жаба пучеглазая. Уже даже не стесняется в своем разврате и своей роскоши. И колечко обручальное выбросила. Как же было бы справедливо, чтобы ты увиделась со своим гопником-мужем. Она вместе со своей камарильей ползает по кабинетам и умоляет не давать Беларуси миллиард долларов на борьбу с ковидом. Ты знаешь, мразь, что кто-то сейчас лежит на ИВЛ, а вчера кто-то похоронил родную мать, отца, сына или мужа, пока ты слизывала крошки с туфель Байдена. Знаешь что, ты аккуратно. В таком прогибе ты и шею сломать можешь, а там лечить очень-очень дорого.