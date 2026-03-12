В Беларуси в весенних полевых работах будет задействовано около 70 тыс. единиц техники

Беларусь входит в весеннюю посевную кампанию. По данным Минсельхозпрода, возможности хозяйств позволяют провести яровой сев ранних зерновых в каждой области всего за 12 дней. Темп, который определяет будущий урожай и устойчивость продовольственной системы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркивает Президент: посевная – это не просто этап сельхозработ, а стратегический момент для всей страны. Культура земледелия в Беларуси выросла, но расслабляться нельзя. В нынешнем сезоне увеличится площадь под яровые культуры. Также планируется нарастить производство кукурузы на зерно за счет сокращения посевов отдельных культур. Внимание – картофелю. В 2026 году поставлена задача получить около миллиона тонн, для этого посевные площади вырастут примерно на 15 %.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Учитывая все поручения, которые были даны главой государства в адрес производства объема сельскохозяйственной продукции, правительством и, естественно, министром сельского хозяйства, также все учтено при составлении структуры посевных площадей. Структура согласована с Академией наук и принята к исполнению. Две области уже усиленными темпами начинают проводить эти работы и постепенно подключаются оставшиеся регионы – Минская, Гомельская, Витебская, Могилевская области.

С осени в стране посеяно около 1,5 миллионов гектаров озимых зерновых культур и более 440 тысяч гектаров крестоцветных. Эти показатели остаются практически неизменными из года в год, однако могут корректироваться в зависимости от погодных условий.

Станислав Карпович, начальник управления Главгостехнадзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

На сегодня в весенней посевной кампании будет участвовать около 70 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Уровень готовности на сегодня составляет 94 %. Чуть пониже в Витебской и Могилевской области, но за эту неделю фактически будет подтянут уровень готовности. Фактически приступили уже отдельные хозяйства в Брестской области к выполнению весенних полевых работ. Те машины, которые будут использованы первыми, особенно энергетические средства типа «Роса» для внесения средств подкормки, они уже готовы на 99 %. Поэтому другая техника тоже фактически будет своевременно подготовлена.