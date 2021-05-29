Евгений Пустовой: пейте валерьянку те, кто кричал, что Путин не любит Лукашенко

Новости Беларуси. Сложившуюся вокруг нашей страны ситуацию обсудили президенты двух стран на встрече в Сочи. Разговор на тему всестороннего внешнего давления состоялся накануне, а сегодня, 29 мая, политологи и журналисты активно комментируют цитаты. О том, кто желает добра Беларуси, а кто зла, рассуждает Евгений Пустовой в своей рубрике «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, СТВ:

Это сильно. Это по-державному. Это по-мужски. Да просто по-русски. Спасибо, братья. На высоте. За поддержку в прошлом августе, на международной арене, а теперь даже в небе. Россия поставила коллективный Запад на место. Не хотите летать над Беларусью, тогда закрыто небо и России – одной шестой части суши. Это даже не вопрос прибылей, это вопрос имиджа и уважения. Это вопрос цивилизационного выбора. Это «Политика без галстуков и купюр». В студии Евгений Пустовой. Заметьте, с Беларусью закрыли авиасообщение ровно те же страны, что вместе с нацистской Германией напали на Советский Союз. Совпадение? А давайте спросим об этом российского политолога Сергея Михеева. Сергей Михеев: если вы посмотрите, когда белорусы, русские, украинцы были вместе, мы всегда были мощнейшей силой на земле

Евгений Пустовой:

Пейте валерьянку те, кто кричал: Путин не любит Лукашенко. Пейте «Массандру» те, кто кричал, что наша экономика навернется медным тазом. И смотрите, не захлебнитесь собственной желчью те, кто кричал, что Путин сдаст Лукашенко. Своих не сдают. А мы свои, даже когда ругаемся. Потому что в обеих странах небезразличны союзные отношения. Когда безразличны, просто берут чемоданы и тихо расходятся. Сколько тысяч раз вы предрекали такое развитие событий. Столько раз и ошиблись. А теперь вопрос: змагары, а почему вы всегда за такой негативный исход? Потому что ненавидите нашу страну и желаете ей зла?