Евгений Пустовой: пейте валерьянку те, кто кричал, что Путин не любит Лукашенко
Новости Беларуси. Сложившуюся вокруг нашей страны ситуацию обсудили президенты двух стран на встрече в Сочи. Разговор на тему всестороннего внешнего давления состоялся накануне, а сегодня, 29 мая, политологи и журналисты активно комментируют цитаты.
О том, кто желает добра Беларуси, а кто зла, рассуждает Евгений Пустовой в своей рубрике «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, СТВ:
Это сильно. Это по-державному. Это по-мужски. Да просто по-русски. Спасибо, братья. На высоте. За поддержку в прошлом августе, на международной арене, а теперь даже в небе. Россия поставила коллективный Запад на место. Не хотите летать над Беларусью, тогда закрыто небо и России – одной шестой части суши. Это даже не вопрос прибылей, это вопрос имиджа и уважения. Это вопрос цивилизационного выбора.
Это «Политика без галстуков и купюр». В студии Евгений Пустовой.
Заметьте, с Беларусью закрыли авиасообщение ровно те же страны, что вместе с нацистской Германией напали на Советский Союз. Совпадение? А давайте спросим об этом российского политолога Сергея Михеева.
Сергей Михеев: если вы посмотрите, когда белорусы, русские, украинцы были вместе, мы всегда были мощнейшей силой на земле
Евгений Пустовой:
Пейте валерьянку те, кто кричал: Путин не любит Лукашенко. Пейте «Массандру» те, кто кричал, что наша экономика навернется медным тазом. И смотрите, не захлебнитесь собственной желчью те, кто кричал, что Путин сдаст Лукашенко. Своих не сдают. А мы свои, даже когда ругаемся. Потому что в обеих странах небезразличны союзные отношения. Когда безразличны, просто берут чемоданы и тихо расходятся. Сколько тысяч раз вы предрекали такое развитие событий. Столько раз и ошиблись. А теперь вопрос: змагары, а почему вы всегда за такой негативный исход? Потому что ненавидите нашу страну и желаете ей зла?
Евгений Пустовой:
Так ведут себя только предатели. Ну, вы не расстраивайтесь, что в Варшаву не слетаете или в Прагу, например, на Рождество. Там христианские праздники настолько унифицировали, что забыли саму сущность. Там сейчас другое. Сплошная диктатура демократии. Выбирать свое гендерное состояние можно каждое утро по-разному, а без маски в парк нельзя. Это же маразм. Раньше там сжигали красивых девушек под религиозной личиной. Сейчас инквизиция мультикультурализма. А сами инквизиторы ходят в обтянутых штанишках, виляя причинным местом, как портовая блудница. За падением нравов следует падение государства. Это же вся история Старого Света. Они обречены. А кто повернется в их сторону, превратиться в соляной столп.
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