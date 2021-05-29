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Начало июня – не самые лучшие дни для садоводов. Сверяемся с лунным календарём и планируем работы в огороде

29 мая 2021 17:01
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Информация для тех, кто привык сверяться с лунным календарем. Последние дни мая и начало июня – не самые лучшие дни для садоводов, рассказали в программе «Плюс-минус».

Начало июня – не самые лучшие дни для садоводов. Сверяемся с лунным календарём и планируем работы в огороде-1

Посев, посадка и пересадка любых культур не рекомендуются. Это время лучше посвятить уборке, благоустройству и украшению участка.

Начало июня – не самые лучшие дни для садоводов. Сверяемся с лунным календарём и планируем работы в огороде-4

2 и 3 июня – благоприятные дни. Рекомендуется сажать корнеплоды, клубневые, лук, чеснок не для длительного хранения.

4 и 5 июня – нейтральные дни. Рекомендуется обработка от вредителей и болезней. Возможны в эти дни обрезка усов, пасынков и формирование куста.

Начало июня – не самые лучшие дни для садоводов. Сверяемся с лунным календарём и планируем работы в огороде-7

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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