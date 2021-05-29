Начало июня – не самые лучшие дни для садоводов. Сверяемся с лунным календарём и планируем работы в огороде

Информация для тех, кто привык сверяться с лунным календарем. Последние дни мая и начало июня – не самые лучшие дни для садоводов, рассказали в программе «Плюс-минус».

Посев, посадка и пересадка любых культур не рекомендуются. Это время лучше посвятить уборке, благоустройству и украшению участка.