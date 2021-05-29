Начало июня – не самые лучшие дни для садоводов. Сверяемся с лунным календарём и планируем работы в огороде

Информация для тех, кто привык сверяться с лунным календарем. Последние дни мая и начало июня – не самые лучшие дни для садоводов, рассказали в программе «Плюс-минус».
Информация для тех, кто привык сверяться с лунным календарем. Последние дни мая и начало июня – не самые лучшие дни для садоводов, рассказали в программе «Плюс-минус».
Посев, посадка и пересадка любых культур не рекомендуются. Это время лучше посвятить уборке, благоустройству и украшению участка.
2 и 3 июня – благоприятные дни. Рекомендуется сажать корнеплоды, клубневые, лук, чеснок не для длительного хранения.
4 и 5 июня – нейтральные дни. Рекомендуется обработка от вредителей и болезней. Возможны в эти дни обрезка усов, пасынков и формирование куста.