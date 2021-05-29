Григорий Азарёнок: вы ничего не сможете сделать с Александром Лукашенко. Он пограничник. Он защитит нашу землю

Новости Беларуси. Действия и риторика западных государств по отношению к Беларуси все больше напоминает предвоенное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нас обрушилась буквально геббельсовская пропаганда, а некоторые и вовсе позволяют надругательство над нашими символами и их замену. Григорий Азаренок, авторская рубрика «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

История может рассказать о настоящем больше, чем участники нынешнего процесса. Откроем пыльные страницы. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте.

Григорий Азаренок:

На встрече с депутатами и сенаторами Президент много вспоминал историю 1941 года. Начало войны. И он прав. Посмотрите на карту. Это страны, закрывшие авиасообщение с Беларусью. А это – Третий рейх и его сателлиты при нападении на СССР. Карты практически идентичны.

Григорий Азаренок:

Но прошлое повторяется даже в деталях. Ведь до того, как вермахт входил в города, дорогу им открывали коллаборанты. В Прибалтике пособники нацистов сбрасывали советские флаги и вырезали евреев. Они очень хотели понравиться новым арийским хозяевам. И сейчас мэр Риги под руководством хозяина из нового рейха – американского дипломата – снимает белорусское знамя и водружает тряпку нацистских холуев. Григорий Азаренок:

Самыми отъявленными приспешниками фюрера были бандеровцы. Они вырезали всех – поляков, украинцев, русских, евреев. Вырезали целыми поселками. Они сформировали СС-вские дивизии. И сегодня бандеровская Украина выслуживается перед новым рейхом громче всех. Она первая побежала вводить санкции против нашей страны.

Григорий Азаренок:

Перед войной в подчинении у Гитлера была вся Европа. И во всех столицах раздавалась геббельсовская пропаганда. Славян объявляли недочеловеками. Они призывали уничтожить власть жидокомиссаров. И в ликующем зиговании это подхватывали все просвещенные европейцы. И сегодня наш народ объявляют народом-изгоем. Народом-террористом. Григорий Азаренок:

Что тогда представлял из себя Третий рейх? Это не Германия. Гитлер подчинил себе все европейские народы. Сотни гигантских и маленьких фирм работали на немцев. Практически вся мировая промышленность стояла на коленях перед фюрером. И сегодня мировая экономика подчинена диктатуре доллара, федеральной резервной системе. И эта огромная махина идет на нас войной.

Григорий Азаренок:

У партизана Батьки Миная в заложники взяли четверых детей. И сейчас сумасшедший латвийский депутат призывает взять в заложники нашу хоккейную команду. Грязный рот литовской профурсетки призвал к партизанской войне. Но партизаны уничтожали тех, кто ходил под бело-красно-белым флагом. Полицайская поэтесса Кушель говорила о новой Беларуси, но создавала вместе со своим мужем, нацистом и убийцей, генеральный округ Белорутения. И сейчас на нас хотят надеть колониальное ярмо. Григорий Азаренок:

Они напали внезапно и вероломно. Без объявления войны. И сейчас они набросились на нашу страну, не желая никакого расследования. Нацист и его холуй – это всегда коварная и подлая тварь.

Григорий Азаренок:

Казалось бы, победить мы тогда не могли. Экономическая и военная мощь объединенной Европы была колоссальной. Они не учли фигуру вождя. Когда еще билась Брестская крепость, пропагандисты Геббельса кричали о том, что Сталин сбежал из Москвы. Но в самый страшный момент, когда враг видел столицу в прицел, проходит легендарный парад на Красной площади. И прошлым летом Мотолько и ему подобные верещали, что Лукашенко уехал, улетел, он в Турции, он в Эмиратах, если не улетел, то вот-вот улетит. А он вышел к безумной толпе с автоматом в руках и прогнал ее.