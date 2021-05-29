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Сергей Михеев: если вы посмотрите, когда белорусы, русские, украинцы были вместе, мы всегда были мощнейшей силой на земле

29 мая 2021 16:42
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Новости Беларуси. О том, кто желает добра Беларуси, а кто зла, рассуждает Евгений Пустовой в «Политике без галстуков и купюр», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Михеев: если вы посмотрите, когда белорусы, русские, украинцы были вместе, мы всегда были мощнейшей силой на земле-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Заметьте, с Беларусью закрыли авиасообщение ровно те же страны, что вместе с нацистской Германией напали на Советский Союз. Совпадение? А давайте спросим об этом российского политолога Сергея Михеева.

Сергей Михеев: если вы посмотрите, когда белорусы, русские, украинцы были вместе, мы всегда были мощнейшей силой на земле-4

Сергей Михеев, политолог (Россия):
Если посмотреть честно, правде в глаза, то практически все страны Восточной Европы, которые потом вошли в Восточный блок, так или иначе сотрудничали с нацистской Германией. И я уже не говорю в том числе даже о тех странах, которые напрямую входили в союз с нацистской Германией. Но даже и те, кто подвергся агрессии немцев, все равно с ними сотрудничали. Например, всем хорошо известно, что Рейхстаг в самые последние дни войны в том числе защищала французская дивизия СС. Всем хорошо известно, что даже из Северной Европы воевали легионы СС в вермахте против Советского Союза. А в советское время про, например, восточноевропейские страны мы не говорили, потому что они стали вроде как союзниками по Организации Варшавского договора. Потому нельзя было об этом говорить. Так же, как нельзя было говорить о коллаборационистах тех же украинских, которые зверствовали, например, в Беларуси. На самом деле нам неоднократно в прошлом приходилось воевать против объединенной Европы. Сейчас, к сожалению, мы опять видим все те же самые старые контуры, которые вылезают как из могилы.

Сергей Михеев: если вы посмотрите, когда белорусы, русские, украинцы были вместе, мы всегда были мощнейшей силой на земле-7

Евгений Пустовой:
Сергей Александрович, вы вспомнили Украину. Конечно Львівська Украина – это другое. Це Европа, это протекторат ЕС. А вот остальная часть могла бы и пойти с нами в одном направлении.

Сергей Михеев: если вы посмотрите, когда белорусы, русские, украинцы были вместе, мы всегда были мощнейшей силой на земле-10

Сергей Михеев:
Я всегда выступал и сейчас выступаю за триединство славянских районов – русских, украинцев, белорусов. Я уверен, что разрушение этого триединства всегда было заветной целью наших врагов на Западе. Иногда им удавалось достигать в этом успеха. Сейчас, к сожалению, мы живем в эпоху, когда действительно у них это получилось. Да, и государственные границы есть. Правда, в первую очередь по нашей вине, а не по их. Они этому подыграли, но, в общем-то, вина наша. Но я абсолютно уверен, что мы можем вернуться к этому триединству, потому что они его боятся. На самом деле, если вы посмотрите, когда белорусы, русские, украинцы были вместе, мы всегда были мощнейшей силой на планете Земля.

# «Политика без галстуков и купюр» # Сергей Михеев # Евгений Пустовой # Фотофакт

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