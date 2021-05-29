Сергей Михеев: если вы посмотрите, когда белорусы, русские, украинцы были вместе, мы всегда были мощнейшей силой на земле

Новости Беларуси. О том, кто желает добра Беларуси, а кто зла, рассуждает Евгений Пустовой в «Политике без галстуков и купюр», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Заметьте, с Беларусью закрыли авиасообщение ровно те же страны, что вместе с нацистской Германией напали на Советский Союз. Совпадение? А давайте спросим об этом российского политолога Сергея Михеева.

Сергей Михеев, политолог (Россия):

Если посмотреть честно, правде в глаза, то практически все страны Восточной Европы, которые потом вошли в Восточный блок, так или иначе сотрудничали с нацистской Германией. И я уже не говорю в том числе даже о тех странах, которые напрямую входили в союз с нацистской Германией. Но даже и те, кто подвергся агрессии немцев, все равно с ними сотрудничали. Например, всем хорошо известно, что Рейхстаг в самые последние дни войны в том числе защищала французская дивизия СС. Всем хорошо известно, что даже из Северной Европы воевали легионы СС в вермахте против Советского Союза. А в советское время про, например, восточноевропейские страны мы не говорили, потому что они стали вроде как союзниками по Организации Варшавского договора. Потому нельзя было об этом говорить. Так же, как нельзя было говорить о коллаборационистах тех же украинских, которые зверствовали, например, в Беларуси. На самом деле нам неоднократно в прошлом приходилось воевать против объединенной Европы. Сейчас, к сожалению, мы опять видим все те же самые старые контуры, которые вылезают как из могилы.

Евгений Пустовой:

Сергей Александрович, вы вспомнили Украину. Конечно Львівська Украина – это другое. Це Европа, это протекторат ЕС. А вот остальная часть могла бы и пойти с нами в одном направлении.